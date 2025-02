Portál pro přihlašování na střední měl výpadek. Lhůta se prodlužovat nebude

„Prakticky celý den se nám do Dipsy nedařilo přihlásit, stránka se ani nenačítala, případně tam byla hláška, že je stránka nedostupná. Za celý den se mi tam podařilo dostat jen asi třikrát, a to vždy na zhruba 10 minut, pak to spadlo znovu,“ popisuje Štefan Klíma, ředitel Střední pedagogické školy a Střední odborné školy služeb v Mladé Boleslavi.

A stejné problémy jako on řešil ve škole, provázely i rodiny u počítačů doma. „Volala mi spousta lidí, že by k nám chtěli dát přihlášku, ale nejde jim to,“ dodává Klíma s tím, že úspěšných nakonec bylo jen 20 žadatelů. Běžně jim na školu přijde denně 50 až 70 přihlášek.

Státní organizace Cermat, která přihlašování na střední školy zajišťuje, potvrzuje, že problém v pondělí nastal. „Měli jsme technické problémy, zaznamenali jsme asi čtyři výraznější výpadky. Bohužel nemůžeme garantovat, že se situace nebude opakovat,“ říká šéfka Cermatu Barbora Rosůlková.

Nicméně podle ní je systém pod neustálým dohledem, problémy se řeší operativně a aplikace pro přihlašování se neustále rozvíjí.

Termíny zkoušek Školní a talentové zkoušky: 15. března až 23. dubna Řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro deváťáky: 11. a 14. dubna Řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o víceletá gymnázia: 15. a 16. dubna Opravný termín pro všechny: 29. a 30. dubna Zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky: 15. května Druhé kolo podávání přihlášek: 19. až 26. května Výsledky druhého kola: 24. května Zdroj: Cermat

Deváťáci a zájemci o víceletá gymnázia se mohou na střední školy přihlašovat od 1. do 20. února. Většina z nich volí elektronickou cestu právě přes portál Dipsy.

Další možností je si na stejném serveru předvyplnit formulář, vytisknout jej a podepsaný fyzicky doručit do školy. Třetí možností je ruční vyplnění formulářů a doručení na požadovanou školu.

Podle Rosůlkové není důvod, aby se lhůta pro přihlašování prodlužovala. „Systém funguje bez zásadních výpadků od 1. února, pro prodlužování lhůty není důvod. I přes výpadky, které jsme v pondělí měli, se úspěšně podařilo nahrát na 10 tisíc přihlášek,“ vysvětluje Rosůlková s tím, že dohromady je už na serveru asi 114 tisíc přihlášek. Loni se hlásilo zhruba 157 tisíc lidí.

Podle ministerstva školství je v tuto chvíli většina uchazečů přihlášená. Nicméně stále platí, že již podanou přihlášku je možné stáhnou, například pokud si uchazeč svou volbu rozmyslí. A pak ji podat znovu.

Čas odeslání přihlášky nemá vliv ani na pořadí uchazečů, ani na rozřazení k místu, kde se testy budou psát. Důležité je pouze dodržet lhůtu – tedy poslední den přihlašování 20. února.

MŠMT @msmtcr 📢 Většina uchazečů už podala přihlášku na střední školy!



✅ Do dnešního dne bylo prostřednictvím systému DiPSy podáno již 313 938 přihlášek od 113 916 uchazečů, z nichž 94 092 se hlásí na čtyřleté obory.



📌 Systém DiPSy je aktuálně plně funkční a zůstane otevřen pro podávání… https://t.co/OqYA2NWVyq oblíbit odpovědět

Pozvánky s informacemi o tom, kam se žáci k napsání jednotné přijímací zkoušky mají dostavit, budou rozesílat školy. Buď rodičům dorazí na e-mail, nebo do schránky, a to nejpozději dva týdny před termínem skládání testů.

Dítě by mělo psát jednotnou přijímací zkoušku na jedné z těch škol, na kterou se hlásí. Je také možné, že oba pokusy bude skládat na téže škole. Roli by měla hrát blízkost od bydliště a kapacita školy.