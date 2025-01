V sobotu startují přihlášky na střední. Vyhněte se půlnoci, žádá Cermat

Nejpozději v pátek, tedy 31. ledna, musí do elektronického přihlašovacího systému DiPSy střední školy nahrát požadavky na uchazeče a uvést kapacitu, s níž pro příští školní rok počítají.

Podle těchto údajů si pak zájemci mohou střední školy vybírat. Letos si deváťáci mohou volit ze tří škol, respektive studijních oborů. K nim mohou přidat další dvě přihlášky na školy s talentovou zkouškou.

Tyto školy musí uchazeči seřadit v pořadí podle priority, tedy podle toho, kam se chtějí dostat nejvíce. Informace o tom, jaká je kapacita nebo třeba konkurence na jednotlivých oborech, nabízí třeba portál Vzdělávání v datech , kde se mohou lidé inspirovat.

Podle výsledků u jednotné přijímací zkoušky a dalších požadavků škol pak uchazeče rozřadí na školy speciální algoritmus.

K čemu jsou dobré priority?

Priorita nebo pořadí vybraných oborů v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy, ale má vliv na výběr školy či oboru až v případě, kdy se uchazeč umístí takzvaně „nad čarou“ na více než jedné výsledkové listině.

Priorita je tak důležitá pro určení, na jakou školu nebo obor bude žák přijat. Pokud se ocitne u několika oborů „nad čarou“, automaticky bude přijat tam, kde si určil nejvyšší prioritu.

Do zbývajících oborů již nebude v daném kole přijat. Pokud se přeci jen dítě dostalo na obor, který nechce, nebo kam nemůže nastoupit, mělo by zvážit vzdát se přijetí. Tímto krokem se uchazeč zříká přijetí v prvním kole a pokud tak učiní do 21. května 2025, může podat přihlášku do druhého kola.

A jak přihlášku podat? Na výběr jsou tři různé způsoby. Nejvýhodnější je hlásit se elektronicky, ale můžete si také vytisknout formulář z online systému DiPSy (tzv. výpis), který vyplněný pošlete do zvolených škol. Nebo použít klasický tiskopis, ke které nepotřebujete telefon ani počítač.

Čas přihlášky nerozhoduje

Termíny zkoušek Školní a talentové zkoušky: 15. března až 23. dubna Řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro deváťáky: 11. a 14. dubna Řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o víceletá gymnázia: 15. a 16. dubna Opravný termín pro všechny: 29. a 30. dubna Zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky: 15. května Druhé kolo podávání přihlášek: 19. až 26. května Výsledky druhého kola: 24. května Zdroj: Cermat

Přijímací zkoušky včetně přihlašování má na starosti organizace ministerstva školství Cermat. Jeho šéfka Barbora Rosůlková zdůrazňuje, že čas odeslání přihlášky nemá vliv ani na pořadí uchazečů, ani na rozřazení k místu, kde se testy budou psát. Důležité je pouze dodržet lhůtu – tedy poslední den přihlašování 20. února.

„Zdůrazňuji, že dítě v žádném pořadníku podle času přihlášky figurovat nebude. Takže není nutné vyplnit všechno první den,“ řekla už dříve pro iDNES.cz Rosůlková.

„Chtěla bych apelovat na rodiče i samotné uchazeče, aby si dali čas na rozmyšlenou, v klidu si sedli a vyplnili přihlášky s rozmyslem. Nemusí se hlásit hned prvního, přihlašování bude opravdu otevřené celých dvacet dní,“ doplnila Rosůlková.

Pozvánky s informacemi o tom, kam se žáci k napsání jednotné přijímací zkoušky mají dostavit, budou rozesílat školy. Buď rodičům dorazí na e-mail, nebo do schránky, a to nejpozději dva týdny před termínem skládání testů. Dítě by mělo psát jednotnou přijímací zkouška na jedné z těch škol, na kterou se hlásí. Je také možné, že oba pokusy bude skládat na téže škole. Roli by měla hrát blízkost od bydliště a kapacita školy.

Letos se z devátých tříd bude na střední školy hlásit podle ministerstva školství na 102 tisíc deváťáků. Kapacity středních škol zůstávají zhruba stejné jako loni.