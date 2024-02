O posunutém termínu přihlášek nevíme. Je to průšvih, zlobí se ředitelé

Ředitelka pražské střední zdravotnické školy Ivanka Kohoutová slyšela informaci až od redaktorky iDNES.cz. „Nepřišla nám žádná informace o prodloužení, nemáme nic ani v datové schránce. Je to pro nás docela průšvih, jelikož systém DIPSY s námi vůbec nespolupracuje, nemůžeme se tam dostat, permanentně padá,“ stěžovala si.

Zkrácení termínu pro školu navíc znamená zásadní problémy. „Pokud teď dostaneme o den méně, už se stoprocentně nevyhneme práci o víkendu. Musíme nutně posílit studijní oddělení a vypsat přesčasovou práci. A nevím, z čeho ji zaplatíme. Navíc pochybuji, že to stihneme, máme tu frontu 140 papírových přihlášek a chodí další,“ dodala Kohoutová.

Bek paradoxně prodloužení vysvětloval mimo jiné tím, že bude pro ředitele a ředitelky znamenat méně stresu. Budou podle něj mít víc času na případné odstraňování chyb nebo jednání s rodiči tam, kde panuje nejednoznačnost.

Jenže ředitelé přijdou o jeden z šesti dní, které měli mít na zadávání papírových přihlášek do systému. Původně počítali se čtyřmi pracovními a dvěma víkendovými dny. Všechny informace o uchazečích navíc stále musejí v systému být do 26. února. Tam je zadává ta škola, která je uchazečem označená jako první, tedy nejvíce chtěná. Do 28. února pak záznamy kontrolují školy uvedené v druhém a třetím pořadí na přihlášce.

Mikuláš Bek @MikulasBek S cílem zmírnit případný stres uchazečů a rodičů v posledních hodinách lhůty pro podávání přihlášek na SŠ jsem rozhodl o prodloužení termínu o jeden den do 21. února 2024. Děkuji ředitelům ZŠ i SŠ a všem pedagogům, kteří v období podávání přihlášek uchazeče i rodiče motivovali a… https://t.co/ngMdmNhCDA https://t.co/JSpTFnGaWd oblíbit odpovědět

„Kontrolovat, kontrolovat, kontrolovat“

DIPSY dělá ředitelům starost i v Opavě. „Ještě v úterý dopoledne měl systém výpadky. Naše paní sekretářka se do systému několikrát nemohla dostat, hlásila, že ji to nepouští,“ zmínila ředitelka Mendlova gymnázia Opava Monika Klapková. Tam se drtivá většina dětí hlásí pomocí digitální přihlášky.

„V úterý ráno jsme evidovali 353 přihlášek, z toho bylo 330 elektronických a jenom 23 bylo v listinné podobě,“ vyčíslila Klapková s tím, že samotná digitalizace jim práci ulehčí.

Ředitel brněnského gymnázia Matyáše Lercha Petr Kovač neví, jak si s termínem poradí. „Drtivá většina přihlášek přišla elektronicky, ale stejně to budeme muset všechno překontrolovat. K úternímu ránu máme 1200 přihlášek. Loni jsme měli 880. Čas sám o sobě, který byl dán v prvopočátku, byl šibeničně malý,“ řekl.

„Holky tady budou sedět a kontrolovat, kontrolovat, kontrolovat, dokud to nedodělají, nebo do slepoty. Musíme projít všechna vysvědčení u všech přihlášek, zkontrolovat přiznané uzpůsobení podmínek. Není to jen tak. Od začátku je to jedna velká divočina a nemáme na to dost času. Ale vůbec se nejvíc bojíme rozřazovacího algoritmu, to bude něco,“ očekává ředitel.

Zaskočený je také ředitel zlínského gymnázia Lesní čtvrť Jan Chudárek. „Osobně netuším, komu z rodičů to prodloužení o den pomůže, zvlášť když to oznámili 12 hodin před plánovaným uzavřením přihlašování. Téměř všichni uchazeči už přihlášky podali. Samotného mě zajímá, kolik těch přihlášek ještě ve středu přijde a jestli bude mít prodloužení nějaký smysl,“ divil se.

Spuštění provází komplikace

Uchazeči se letos mohou nově hlásit elektronicky s využitím ověřené identity zákonného zástupce. Přihlášky mohou podávat i takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Poprvé mohou podat až tři přihlášky. Bek vyzval rodiče a zákonné zástupce, aby podávání přihlášek neodkládali a podali je co nejdříve.

Elektronický systém měla organizace odpovědná za přípravu přijímacího řízení Cermat původně spustit ve čtvrtek 1. února. Kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti ho otevřela o den později. Systém opakovaně čelil takzvaným DDoS kybernetickým útokům, při kterých se útočníci pokusili zahltit server velkým množstvím přístupů, a tím narušit fungování stránek.

Podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího je stále dvaceti- až čtyřicetiprocentní šance, že se na systém pokusí zaútočit hackeři takzvaným DDoS útokem, při kterém se útočníci pokusí zahltit server velkým množstvím přístupů, a tím narušit fungování stránek.