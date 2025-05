Znamená to, že ve druhém kole zkoušejí štěstí i ti, kteří už na středních studují a chtějí obor změnit, ne jen neúspěšní deváťáci. Těch je podle ministerstva školství šest tisíc. Míst je pro ně celorepublikově dostatek, ve druhém kole nabízejí školy přes 24 tisíc míst.

Jenže záleží na tom, odkud se děti na střední hlásí a jaká je nabídka právě v jejich kraji. Více než polovina uchazečů je jen ze zájemců z Prahy, středních Čech a jižní Moravy. Navíc v Praze se se třemi čtvrtinami míst pojí povinnost platit školné.

Zatímco třeba Moravskoslezský kraj eviduje necelou tisícovku zájemců a volných míst nabízí celkem 2 655, v Praze je uchazečů 3721, což je o 21 lidí více než je volných míst na středních školách.

K tomu se přidává další překážka. Školné na soukromých školách. To, že veřejné školy nemají v Praze dost míst, potvrzuje i resort školství. „V hlavním městě připadá na soukromé školy zhruba 72 procent všech volných kapacit, tedy 2 672 míst. Zatímco veřejné školy nabízejí 977 a církevní 51 míst,“ shrnuje mluvčí resortu Veronika Lucká Loosová s tím, že Praha se od zbytku republiky liší a v ostatních krajích je míst na veřejných školách více.

Přifukovat kapacity? Ruleta

Praha přitom teprve před pár dny přišla s řešením, jak rodinám vyhovět. Středním školám povolila „přifouknout“ kapacity a do jedné třídy vměstnat až 34 dětí. Jenže s tím zatím školy a hlavně ani rodiny deváťáků, nemohou počítat. Protože vedení Prahy o výjimce rozhodlo až v době, kdy už školy nemohly pro druhé kolo přihlašování měnit kapacity. Bude to tedy možné až pro kolo třetí.

Jenže ani tak se to ředitelům nelíbí. Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček, který sám vede pražskou chemickou střední, poukázal na to, že školy si ve třídách nechávají místo pro žáky, kteří například opakují ročník. „Nemyslím si, že někdo z kolegů půjde na 34, to je obrovské riziko,“ soudí.

Podle analytičky vzdělávací organizace EDUin Nikoly Šrámkové je navíc tolik žáků v jedné třídě „prostě špatně“. Nejen kvůli nekomfortu učitelů, ale třeba i nedostatečně individuálnímu přístupu, na kterému budou tratit jak žáci se speciální potřebami, tak ti nadaní.

„Nyní to zvyšuje nejistotu a stres pro žáky i jejich rodiče. Vzniká absurdní situace, kdy rodiny, které měly štěstí, že jejich dítě bylo alespoň někam přijato v prvním kole, musejí kalkulovat, zda se vyplatí místo odmítnout a doufat ve štěstí v kole třetím. Jenže nelze se spoléhat na to, že právě v jejich preferované škole se volná místa objeví, natož že budou žáci přijati. V systému, který má být předvídatelný a spravedlivý, se najednou hraje ruleta,“ kritizuje Šrámková s tím, že místa se musí chystat v předstihu.

Přetlak na lyceích

Při detailnějším pohledu na data z přihlášek je patrné, že vůbec nejvíc lidí spoléhá na místa na oborech s výučním listem. Hlásí se na ně 6 563 dětí. Je to logické, protože právě tyto obory hlásily podle resortu školství nejvíce volných míst – téměř 10 tisíc.

Na maturitní obory na středních odborných školách si přihlášku podalo 5 558 dětí. Následují učiliště, na nichž se končí maturitní zkouškou s celkem 1 974 zájemci.

Na lycea se pokouší dostat 1462 lidí, což je o 87 zájemců více než na gymnázia. Paradoxně na lyceích je větší nával – volných míst je totiž celorepublikově jen 1329, zatímco těch k dispozici na gymnáziích je 2092. Lycea jsou také jediným typem školy, kde je více zájemců než volných míst. Na víceletá gymnázia se hlásí asi tisícovka zájemců.

Výjimka pro opozdilce? Vzácně

Přihlášky mohly děti podávat do pondělní půlnoci. A to včetně těch, kteří se už v prvním kole na některou ze škol dostaly, ale rozhodly se svého místa vzdát a zkusit to jinde.

„Data jsou aktuální k úternímu odpoledni, ale pořád se mohou ještě mírně hýbat. Navíc je možné ve výjimečných případech ještě podat žádost o prominutí zmeškání lhůty, tedy podat ji později. Tyto důvody mohou být zdravotní i rodinné, třeba v případě tragických událostí,“ vysvětluje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.

Děti teď čekají školní přijímací zkoušky, pokud je školy z jejich přihlášek vypisují. Všechny se musí odehrát v termínu od 9. do 12. června. V druhém kole se pracuje také s body, které uchazeči získali za dubnové jednotné přijímací testy. Výsledky bude opět rozřazovat speciální algoritmus. Výsledky se děti dozví 24. června.