Problémy s e-přihláškami se kupí. Systém neřeší duplicity, zapíšete i mrtvé dítě

Jan W. se při přihlašování svého syna na střední školu skrze systém DIPSY musel popasovat s nejednou nepříjemností. „Systém mi po přihlášení ukázal i mé dítě, které už nežije,“ řekl iDNES.cz.

Jak vysvětlila mluvčí Digitální a informační agentury (DIA) Anna-Marie Lichtenbergová, je systém napojen na registr obyvatel. „Aplikace DIPSY je navázaná na nějakou filtraci, která určuje věk dítěte. Podmínka, že musí být dítě na živu, ve filtraci chybí,“ vysvětlila.

Každý člověk zůstává v registru 50 let po smrti. „Je to třeba i z důvodu dědictví, v registru je ale samozřejmě člověk veden jako zemřelý s datem úmrtí,“ doplnila mluvčí.

Nebyla to ale jediná překážka, která na Jana W. čekala. Vedle svého syna chtěl na střední školu přihlásit i sám sebe, narazil však na další komplikaci. „Jsem zalogovaný jako já, pokračuji s přihláškou dítěte, pak kliknu na ,zpět’ a vyberu, že chci přihlásit sám sebe. Systém mi začne ukazovat, že jsem přihlášený jako mé dítě, což je chyba. A vlastně by to umožnilo podat přihlášku tak, že se nezletilé dítě přihlašuje samo,“ postěžoval si rodič.

Lidé mladší 18 let by přitom neměli mít možnost přihlášku na střední školu či vícelété gymnázium podat, přestože mohou mít bankovní identitu založenou. „Je potřeba souhlas obou rodičů, jako u klasických přihlášek,“ sdělil Marek Růžička, výkonný ředitel Bankovní identity.

Ani úspěšným přihlášením deváťáků k přijímacím zkouškám na střední školy trápení rodičů s informačním systémem DIPSY nekončí. Podle zákona totiž skrze tento systém musí probíhat veškerá komunikace mezi rodiči a školou. Po deseti dnech od odeslání ředitelem školy je zpráva právně považována za doručenou. Pokud se rodič tedy do systému nebude pravidelně hlásit, může se stát, že se nedozví o chybě v přihlášce, nebo kdy má dítě dorazit na zkoušky.

O chybách v přihláškách by podle mluvčí Jany Patákové měl uchazeče o studium na středních školách a víceletých gymnáziích informovat Cermat. „Ve středu spustíme možnost zpětvzetí přihlášky. Rodiče budou moci zvolit, která z podaných přihlášek platí, na duplicity je budeme upozorňovat,“ řekla.

Během středy redaktorce iDNES, která podala dvě přihlášky s různými školami a pořadím, žádná informace o duplicitě nepřišla. V systému DIPSY možnost stáhnout přihlášku také není.

Do systému se momentálně nedostanou ani ředitelé škol. I oni mohli při zadávání udělat chybu, kterou nyní nemají jak opravit. Například Gymnázium Elišky Krásnohorské v Praze vyžaduje doložení tří různých příloh, některé děti ale žádné nemají.

„Vyplnil jsem synovu přihlášku a u jednoho ze tří pražských gymnázií po mně systém chtěl nečekaně přílohy,“ popisuje Petr V., otec 14letého Kryštofa. Zatímco u ostatních škol je povinnou přílohou jen vysvědčení, tady i „potvrzení o změněné pracovní způsobilosti“, případně i o účasti na vědomostní olympiádě. „Bez nahrání příloh pak nejde přihlášku odeslat,“ popisuje rodič.

„Kdybych nechal přihlašování syna na posledních chvíli, asi by mě to dost vyděsilo,“ popisuje. Škola o chybě ví. „Ráno jsem do školy zavolal a reakce školy byla velmi vstřícná, ale nesystémová. O chybě prý ví, opravit ji neumí. Mám prý znovu nahrát vysvědčení nebo cokoliv jiného a s „falešnou“ přílohou do školy přihlášku odeslat,“ dodal Petr V.

Asistentka školy Zuzana Krupková redakci vysvětlila, že škola se do systému nemá jak dostat. „Samozřejmě se jedná o chybu, některé přílohy povinné nejsou, do systému se teď ale nedostaneme. Poslední informace od Cermatu je, že do DIPSY můžeme až po 20. únoru,“ řekla.

Podobnou zkušenost má ředitelka Gymnázia Prachatice Jana Dejmková. „Teprve v pondělí jsem se do systému mohla jako ředitelka po čtyřech dnech přihlásit. Od pátku byl mimo provoz. Začínají chodit dublované přihlášky,“ vysvětlila.

Ředitel gymnázia ve Frýdlantu Pavel Čumpelík věří, že se do systému brzy dostane. „Vím, že se budu moci do systému ve větší míře dostat dřív než 21. února. Takže to očekávám v následujícím týdnu. Snažím se být optimista,“ uvedl.

Školám by se mělo skutečně brzy ulevit. „V pondělí 12. února bude ředitelům umožněno začít do DIPSY zadávat papírové přihlášky,“ slíbila mluvčí Cermatu Jana Patáková.

Problémy s přihláškami pro iDNES.cz okomentoval i ministr školství Mikuláš Bek. „V DIPSY je v tuto chvíli odevzdaných třicet tisíc přihlášek. Samozřejmě nevylučuji, že v jednotlivých případech se mohly objevit nějaké technické potíže, ale myslím si, že tam není žádná dysfunkce, která by bránila v podávání přihlášek,“ řekl s tím, že drobnosti se ministerstvo snaží za chodu vyřešit i ve spolupráci s DIA.