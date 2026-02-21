Lhůta pro přihlášky na střední školy skončila, zájemců je zatím méně než loni

Uchazečů o studium na středních školách je zatím méně než loni. Lhůta pro podání přihlášek skončila k páteční půlnoci. Na webu elektronického systému pro podávání přihlášek DiPSy bylo v sobotu krátce před 09:00 evidovaných asi 153 tisíc uchazečů, loni bylo podle organizace Cermat celkem 159 tisíc. Čísla ještě nejsou definitivní, do dat ještě budou přibývat listinné přihlášky.
Celková kapacita středních škol v Česku stejně jako loni převyšuje počet uchazečů. Na školách je sice podle údajů Cermatu letos méně míst než loni, ale stále je jich o několik tisíc více než uchazečů, a to přes 163 000. V jednotlivých regionech se však situace výrazně liší a převažují kraje, kde je míst méně než uchazečů o studium.

Například v Praze, kde se hlásí na střední školy nejvíce uchazečů, zájem značně převyšuje kapacity škol. V hlavním městě je na středních školách celkem zhruba 23 tisíc míst, ale přihlášky si podalo přes 33 tisíc uchazečů. Podobná je situace v okolí Prahy. Ve Středočeském kraji je uchazečů přes 21 tisíc, kdežto míst na školách je asi 16 tisíc.

Na gymnázia častěji odcházejí žáci ze slabších škol, ukazují data inspekce

Pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) již dříve řekl, že na čtyřletých gymnáziích a středních odborných školách v Praze meziročně ubylo míst pro první kolo přijímacích zkoušek. Počet míst na lyceích a učilištích s maturitní zkouškou naopak letos vzrostl.

Nejméně uchazečů o studium na středních školách je letos v Karlovarském kraji, který má také nejméně obyvatel z krajů v Česku. Na školy se tam hlásí méně než 4 tisíce uchazečů. I tam ale zájem překonává kapacitu škol, která činí zhruba 3 600 míst. V jednom z nejlidnatějších regionů, Moravskoslezském kraji, je však například míst na školách více než uchazečů. Na střední školy se tam hlásí přes 15 tisíc lidí, kapacita škol činí více než 17 tisíc míst.

Přijímačky nanečisto deváťáky potrápily. Překvapila je matematika i angličtina

Kapacity převyšují počty uchazečů ve čtyřech krajích, kromě Moravskoslezského ještě v Jihočeském a Ústeckém kraji a na Vysočině. V Olomouckém kraji je počet uchazečů téměř stejný jako počet míst ve školách.

Nejvíce lidí se hlásí na čtyřleté obory

V rozdělení podle typu škol připadá naprostá většina přihlášek – 83 procent – na čtyřleté a kratší obory. Asi 11 procent z celkového počtu přihlášek je na čtyřletá gymnázia. Více než třetina připadá na střední odborné školy. Téměř čtvrtina přihlášek je na učiliště s výučním listem a kolem pěti procent na učiliště s maturitou. Na šestiletá gymnázia připadají čtyři procenta přihlášek a na osmiletá gymnázia 12 procent.

Do 25. února ještě mohou zapisovat do DiPSy přihlášky doručené v listinné podobě ředitelé první školy v přihlášce. Do 27. února pak mohou údaje zkontrolovat ředitelé dalších škol na dané přihlášce.

Důležitá data

  • Od 15. března do 23. dubna – Školní či talentové přijímací zkoušky.
  • 10. a 13. dubna – Deváťáci píší jednotné přijímací zkoušky.
  • 14. a 15. dubna – Přijímačky píší děti hlásící se na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd.
  • 29. a 30. dubna – Náhradní termíny, které jsou pro všechny stejné.
  • 15. května – Ředitelé škol zveřejní výsledky v systému DiPSy i ve škole.
  • 19. května – Začíná další kolo přijímacího řízení, kdy se uchazeči dozvědí, na kterých školách je ještě místo. Tentokrát se už jednotné přijímací zkoušky nepíší. Zohledňují se výsledky z prvního kola.
  • 25. května – Uzávěrka přihlášek.
  • Od 8. do 14. června – Případné další školní přijímačky.
  • 23. června – Jsou známé výsledky druhého kola.
Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

