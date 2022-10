Začíná platit zákaz výroby a prodeje jednorázových plastových příborů

Zákaz postihl hlavně jednorázové plastové výrobky, k nimž kromě příborů patří i nápojové míchátka a kelímky, vatové tyčinky, tyčky pro uchycení balonků či krabičky na jídlo z expandovaného polystyrenu.

Ministerstvo životního prostředí už dříve odhadlo, že by nová právní úprava měla ročně snížit spotřebu plastových výrobků zhruba o 1,77 miliardy kusů. K nově zakázaným produktům už existuje řada opakovatelně použitelných alternativ.

Zákon obsahuje i nové požadavky na část plastových výrobků. Například v případě hygienických vložek, tamponů, vlhčených ubrousků či tabákových výrobků s filtry musí výrobci uživatele informovat o tom, jak se jich po použití správně zbavit.

Výrobci některých produktů také musí uživatele upozornit na dostupnost opakovaně použitelných alternativ. Budou muset také označovat výrobky z plastů jednotným značením. To se týká cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek a kelímků.

Zákon posílil i takzvanou rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci cigaret se musí podílet na nákladech za úklid cigaretových nedopalků a jiného plastového odpadu v obcích. Tato spolupráce by měla fungovat skrze kolektivní systémy, čímž obce získají peníze na úklid. Do roku by výrobci měli takto pomoci nejméně 30 procentům obcí, do dvou let 60 procentům a do tří let alespoň 90 procentům obcí. Plnění zákona budou kontrolovat Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská a zemědělská inspekce a krajské hygienické stanice.

V návrhu jsou také cíle pro zpětný odběr plastových nápojových obalů. V roce 2025 to má být 77 procent hmotnosti obalů uvedených v daném roce na trh nebo do oběhu, v roce 2029 až 90 procent.

Česko už nyní podle poslankyně ANO a bývalé náměstkyně ministra životního prostředí Bereniky Peštové třídí zhruba 80 procent nápojových PET lahví. Je to jeden z nejlepších výsledků v Evropské unii. Z nového programového období Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027 půjde na podporu přechodu na oběhové hospodářství 7,1 miliardy korun.