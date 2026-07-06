Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Miroslav Etzler: Bál jsem se říct si o pomoc. Dnes vím, že to byla největší chyba

  11:00
Herec Miroslav Etzler otevřeně promluvil o alkoholu, depresích i chvílích, kdy uvažoval o konci života. V podcastu Příběhy duše popisuje, proč muži často dusí emoce až do nebezpečného bodu a proč považuje žádost o pomoc za projev odvahy, nikoliv slabosti. Hostem podcastu je rovněž náměstkyně primátora hlavního města Prahy, která má na starosti oblast zdravotnictví Alexandra Udženija.

„Měl jsem velmi citlivého, křehkého a skvělého tatínka, takže já vždycky všechno řešil emocionálně, ale přiznávat si prohry jsem dobře neuměl. Dlouho mi přišlo slabošské přiznat se k tomu, že mám nějaký problém. A to byla ta obrovská chyba,“ vzpomíná Miroslav Etzler na hraniční situace svého života, kdy už měl pocit, že dál to nezvládne. Dlouho věřil, že slovo psychiatr znamená životní prohru, možná dokonce nějaké ušpinění. Bál se, co by na jeho stavy řeklo okolí. A tak dlouhodobě potlačoval emoce do tak nebezpečného bodu, kdy uvažoval, že svůj život ukončí.

Únik hledal v alkoholu

Místo, aby situaci začal řešit, našel si únik v alkoholu. „Najednou to v hlavě udělalo cvak a všechno zmizelo. Jenomže ty problémy, které zmizely, byly druhý den větší a ne dvojnásobně, ale padesátinásobně větší,“ vzpomíná herec.

Zpětně si uvědomuje, že nejvíc jeho stavem trpělo jeho okolí. A to i přesto, že nikdy neskončil bez peněz nebo na ulici. „Nejpodstatnější krok k tomu, že jsem přestal, byl moment, kdy jsem si uvědomil, že nemám čas, že život příliš rychle letí.“

Pamatuje na časy, kdy hrál v Národním divadle a popíjel i během hraní. V momentě, kdy si řekl dost, vyhledal pomoc u primáře Karla Nešpora v Bohnicích. „Pan primář mi řekl, že už ztráty paměti mohou značit velmi vážnou situaci. Mozek není samospásný a můžou nastat definitivní změny, které jsou tragické.“ To zafungovalo. Mladý herec, který měl v Národním divadle jedno představení za druhým, dal výpověď. A šel se léčit.

Češi jsou stále pivními rekordmany, ale už pijí méně. Klesá i spotřeba alkoholu u dětí

„Nejvíc mě mrzí, že jsem přišel o spoustu času, když započtu i tu únavu, spánek a všechna ta strašná probuzení, tak jsou to minimálně tři roky života. A úplně nejhorší věc byla, že jsem se odcizil sám sobě,“ vzpomíná dnes.

Čechům chybí emoce

Z dětství si pamatuje chlapy jako vojáky, co se museli postarat o rodinu a nikdy nebrečí. „Můj řecký kamarád Evangelio mi kdysi řekl, že problém nás Čechů je, že nemáme emoce. Nikdy nás neviděl smát se tak, že bychom plakali. A podle mě to první, co ztratíme, když obrousíme emoce, je čirá radost, čirá bolest i čirý smutek.“

Podobný zážitek vypráví i Alexandra Udženija, která si jako politička dovolila mít na jedné konferenci čirou radost z úspěchu svého kolegy. Novináři hned začali nad její radostí spekulovat, jestli mu k vítězství náhodou nepomohla. „Já těm redaktorům psala a ptala se, proč si neumí představit, že by politik mohl mít radost z úspěchu někoho, koho má lidsky rád.“

Silná navenek, vyčerpaná uvnitř. Když kvůli očekávání okolí zapomínáme na sebe

Kromě ostychu přiznat problém a ukázat emoce nám život komplikuje neschopnost říkat ne. „A přitom je to kratší než ano. Mám vypozorováno, že spousta lidí, kteří mají nějaké velké trápení, neumí říkat ne, čímž se dostávají do hlubších a větších problémů. Ale říct já nechci je přitom často první věc a cesta k tomu, abychom se mohli cítit dobře.“

Dnes přitom funguje rychlá a snadná pomoc v podobě mobilní aplikace Záchranka. Tam lidé najdou psychosociální pomoc a hned vědí, kde ve svém okolí najdou pomoc, kterou potřebují a která jim může zachránit život. „Požádat o pomoc podle mě není slabost, ale naopak hrdinství. Když mě bolí koleno, jdu k ortopedovi. A když mě bolí duše, měla bych si to taky přiznat,“ říká náměstkyně primátora.

Herec závislost na alkoholu překonal a otevřeně mluví o tom, jak náročná cesta k abstinenci skutečně je. Díky své známé tváři i silnému dosahu na sociálních sítích dnes podporuje lidi, kteří se ocitli v podobně těžké životní situaci. A snaží se bořit společenské stereotypy i tlak okolí, které často brání lidem říct si o pomoc. Věří, že pokud člověk není na elektrickém křesle, vždy se dá něco dělat. „Mezi peklem a dobrým životem je jen jeden malý krůček. Nebojte se ho udělat,“ vzkazuje.

Jak překonával ty nejtěžší chvíle a co ho dnes dělá šťastným? Dozvíte se v dnešním díle Příběhy duše.

Natáčení podcastu Příběhy duše
Miroslav Etzler
Miroslav Etzler. Vystudoval herectví na brněnské JAMU.
Miroslav Etzler
14 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na...

Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Miroslav Etzler: Bál jsem se říct si o pomoc. Dnes vím, že to byla největší chyba

Miroslav Etzler

Herec Miroslav Etzler otevřeně promluvil o alkoholu, depresích i chvílích, kdy uvažoval o konci života. V podcastu Příběhy duše popisuje, proč muži často dusí emoce až do nebezpečného bodu a proč...

6. července 2026

Vážná nehoda české rodiny při návratu z Jadranu, řidič za volantem usnul

ilustrační snímek

Těžká zranění utrpěla v neděli odpoledne čtyřčlenná česká rodina při autonehodě na dálnici A2 poblíž obce Großwilfersdorf na jihovýchodě Rakouska. Informuje o tom server Kleine Zeitung. Češi se podle...

6. července 2026  10:54

Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev: zničené budovy a nejméně 14 mrtvých

Záchranáři vynášejí tělo obyvatele nalezené pod troskami obytného domu po...

Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a jeho okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 14 lidí, uvedly ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo jedenáct lidí a dalších 60 utrpělo zranění....

6. července 2026  7:15,  aktualizováno  10:35

VE VARU S MIRKOU: Klobouk ze Sklepa, Česká televize bez klobás a ježek papežem

Premium
David Vávra, Tomáš Hanák a Milan Šteindler uvádějí restaurovaný film Kopytem...

Ve Varech se střídavě jásá a straší. Česká televize kvůli úsporám letos zrušila svůj tradiční večírek. Filmoví producenti sice oslavili úspěšný loňský rok, ale varují, že v případě omezení rozpočtu...

6. července 2026

Trump si opět dobírá Meloniovou. Na nové fotce na něho kouká jako na svatý obrázek

Na této fotografii, kterou zveřejnilo tiskové oddělení Palazzo Chigi, hovoří...

Americký prezident Donald Trump se krátce před summitem Severoatlantické aliance znovu nevybíravě vyjádřil na adresu italské premiérky Giorgii Meloniové. Na své sítí Truth Social v noci na dnešek...

6. července 2026  9:56

Čína v Tichém oceánu odpálila z ponorky střelu, nesla maketu bojové hlavice

Čínská jaderná ponorka (23. dubna 2009)

Čínská armáda v pondělí v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice. Uvedlo to státní tisková agentura Nová Čína. O testu předtím informovala i australská...

6. července 2026  7:43,  aktualizováno  9:27

Křesťanské vesnice v Libanonu chtějí být připojeny k Izraeli, tvrdí Netanjahu

Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)

Některé křesťanské vesnice v Libanonu chtějí být připojeny k Izraeli. Americké stanici Fox News to dnes řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

6. července 2026  9:25

Začátek týdne bude deštivý a chladný, v druhé polovině se do Česka vrátí třicítky

Důležité je vybrat plavky, ve kterých se budete cítit dobře a užijete si léto...

V pondělí bude v Česku ještě chladno s deštěm, nejvyšší teploty přes den meteorologové očekávají kolem 20 stupňů Celsia. Ve zbytku týdne budou většinou mezi 20 a 30 stupni, srážek ubyde od středy....

6. července 2026  7:38

Po matčině smrti otce vyloučili za kouření. Bývalá členka svědků Jehovových vypráví

Premium
Svědkové Jehovovi se sešli v pražské O2 areně, kde mají třídenní sjezd....

Do organizace se v podstatě narodila a odešla z ní až v pozdní dospělosti. Protože je Janě již dvaapadesát let, dokáže popsat i působení svědků Jehovových v době před revolucí. Ačkoli říká, že nemá...

6. července 2026

Svět zbrojením válcuje EU, ta teď škrtá razítka. Vyjde sázka na „ukrajinskou“ hru?

Premium
Voják při vypouštění lehkého dronu. Právě obrana proti dronům je nedílnou...

Na moderním bojišti nevyhrávají jen největší tanky, ale ten, kdo nejrychleji inovuje – toto heslo si vzaly za své výbory parlamentu EU. Drony či AI mění situaci v řádu dnů, jenže evropské firmy dosud...

6. července 2026

Oběti dvou zemětřesení ve Venezuele vzrostly na 3342, zraněných 16 740

Ilustrační snímek

Počet obětí dvojice zemětřesení, která minulou středu zasáhla sever Venezuely, podle místních úřadů vzrostl na 3342, informují dnes tiskové agentury.

5. července 2026  23:09,  aktualizováno  23:48

Kamion na D4 narazil do rozestavěného mostu. Řidič policistům přiznal, že usnul

Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do...

Nehoda kamionu zkomplikovala v sobotu po poledni provoz na dálnici D4 u Dobříše na Příbramsku ve směru z Prahy. Řidič vjel do uzavřeného úseku a narazil do rozestavěného mostu. Policistům se přiznal,...

5. července 2026  17:25,  aktualizováno  23:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.