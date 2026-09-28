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Vážná nemoc začala bolestmi břicha. Život je křehký, vzkazuje matka tří dětí

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  19:19

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Adéla během léčby | foto: archiv rodiny (se svolením)

Ještě během dovolené řešila osmatřicetiletá Adéla z Prahy jen silné bolesti břicha. O několik týdnů později už věděla, že má zhoubné onemocnění lymfatického systému, a čekala ji náročná léčba. Zkušenost s non-Hodgkinovým lymfomem podle ní ukázala především to, jak zásadní je v době vážné nemoci podpora nejbližších.

Adéla žila se svou rodinou běžný aktivní život. Všechno se změnilo během dovolené v Albánii, kdy ji zničehonic přepadly velmi silné bolesti břicha. „Až mi připadalo, že porodní bolesti jsou proti tomu nic,“ vzpomíná.

Několikrát skončila na pohotovosti, krevní testy, rentgen ani opakovaná ultrazvuková vyšetření však příčinu neodhalily. Až při čtvrté návštěvě podstoupila CT. Lékaři objevili zvětšené uzliny ve střevech a podezřelý útvar. Následovala rozsáhlá operace, při níž jí odstranili část střeva, a poté přišel výsledek histologie. „Na chirurgii mi řekli, že mám lymfom a ať si najdu onkologa,“ popisuje Adéla. Tehdy o lymfomech nic nevěděla.

Nahmatala jsem si bulku v prsu. Nakonec se ukázalo, že je to agresivní lymfom

Lymfomy jsou nádorová onemocnění vycházející z lymfocytů, tedy jednoho typu bílých krvinek, které jsou součástí imunitního systému. Nejde přitom o jedinou nemoc, existuje řada různých druhů lymfomů s odlišným průběhem i léčbou. Základní dělení rozlišuje Hodgkinův a non-Hodgkinovy lymfomy.

Právě jeden z agresivnějších typů non-Hodgkinova lymfomu lékaři diagnostikovali Adéle. První noc po diagnóze proto strávila hledáním informací na internetu. Hned následující den se přes svou praktickou lékařku dostala na hematoonkologii Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tam se dozvěděla, že přestože jde o agresivní onemocnění, existují účinné možnosti léčby a v případě neúspěchu první terapie jsou k dispozici další postupy. „To mě velmi povzbudilo. Nasadila jsem si v hlavě autopilota a byla jsem přesvědčená, že to bude dobrý. Že to bezpodmínečně musím zvládnout kvůli svým dětem.“

K Vánocům si přála fén

Léčba zahrnovala šest cyklů chemoterapie kombinované s monoklonální protilátkou a následnou imunoterapii. První chemoterapii Adéla podstoupila 4. prosince a krátce poté přišla o vlasy. Přesto si k Vánocům přála fén. „Dodnes ho mám vystavený na stole a i tahle myšlenka na to, že ho jednou zase použiju, mě každý den povzbuzovala a dodávala mi sílu jít dál,“ vzpomíná.

Adéla během léčby
Adéla s dětmi. Tady o své diagnóze ještě netušila.
První chemoterapii Adéla podstoupila 4. prosince a krátce poté přišla o vlasy.
Adéla s jedním ze svých tří dětí. Tady o své diagnóze ještě netušila.
4 fotografie

První cyklus léčby pro ni byl nejtěžší. Trápila ji slabost, záněty očí a na několik měsíců také ztratila hlas. „Když přijdete o hlas, ztratíte kus svého já,“ popisuje. Nemohla zavolat na děti na hřišti ani si s nimi běžně povídat.

S dalšími cykly už alespoň věděla, co ji čeká. Jednotlivé termíny chemoterapií si s manželem odškrtávali v kalendáři. Právě jeho podporu dnes označuje za jednu z nejdůležitějších věcí, které jí pomohly léčbu zvládnout. „Byl moje pevná skála. Dával mi neuvěřitelný pocit klidu a sebevědomí, že to zvládnu,“ vypráví Adéla.

Na pohotovosti nám řekli, že syna jen trápí nadýmání. Byla to rakovina

Manžel během její léčby převzal velkou část péče o tři děti a domácnost. Pomáhaly také Adélina maminka a tchyně. Rodina se zároveň snažila neztrácet humor. „Říkám, že můj smysl pro humor byl tehdy odolnější než můj imunitní systém,“ směje se Adéla.

Pomohly i příběhy dalších pacientů

Non-Hodgkinův lymfom

  • Úmrtnost na non-Hodgkinův lymfom (NHL) v Česku od roku 2001 klesá. V roce 2019 šlo o 5,4 úmrtí na 100 tisíc obyvatel.
  • Za posledních 15 let se riziko úmrtí snížilo zhruba o 40 procent.
  • V roce 2019 bylo nově diagnostikováno 14,4 případu na 100 tisíc obyvatel.
  • Pacientům s lymfomem a jejich blízkým pomáhá pacientská organizace Lymfom Help. V neděli 13. září 2026 pořádá organizace II. Běh pro Lymfom Help. Hlavní běhy se uskuteční v pražské Grébovce a v brněnském parku Anthropos, zapojit se lze také na Libíně, v Syrovicích u Brna nebo virtuálně odkudkoliv.

Důležitou oporu našla Adéla také mimo rodinu. Během léčby objevila pacientskou organizaci Lymfom Help, která poskytuje informace a podporu lidem s lymfomem i jejich blízkým. Právě zkušenosti dalších nemocných pro ni byly protiváhou k černým scénářům, na které narážela při hledání informací na internetu.

„Tady to bylo jiné. Říkala jsem si tehdy, že když se úspěšně vyléčili oni, proč bych to nezvládla také? Ta naděje byla nesmírně posilující,“ vypráví.

Kontrolní PET/CT nakonec potvrdilo, že léčba byla úspěšná. Zkušenost s vážnou nemocí podle Adély změnila především její vnímání času a vztahů s lidmi kolem ní.

„Uvědomíte si, že život je křehký. Přestanete odkládat věci na někdy, protože nikdy nevíte, kolik času máte,“ říká. Ostatním proto nechce připomínat jen význam péče o vlastní zdraví. Stejně důležité jsou podle ní vztahy, které člověka v době nemoci podrží. „Jakmile vás semele něco tak těžkého, je důležité mít kolem sebe pevný základ lidí, kteří vás podpoří s láskou a ne z povinnosti,“ uzavírá Adéla.

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