Adéla žila se svou rodinou běžný aktivní život. Všechno se změnilo během dovolené v Albánii, kdy ji zničehonic přepadly velmi silné bolesti břicha. „Až mi připadalo, že porodní bolesti jsou proti tomu nic,“ vzpomíná.
Několikrát skončila na pohotovosti, krevní testy, rentgen ani opakovaná ultrazvuková vyšetření však příčinu neodhalily. Až při čtvrté návštěvě podstoupila CT. Lékaři objevili zvětšené uzliny ve střevech a podezřelý útvar. Následovala rozsáhlá operace, při níž jí odstranili část střeva, a poté přišel výsledek histologie. „Na chirurgii mi řekli, že mám lymfom a ať si najdu onkologa,“ popisuje Adéla. Tehdy o lymfomech nic nevěděla.
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Lymfomy jsou nádorová onemocnění vycházející z lymfocytů, tedy jednoho typu bílých krvinek, které jsou součástí imunitního systému. Nejde přitom o jedinou nemoc, existuje řada různých druhů lymfomů s odlišným průběhem i léčbou. Základní dělení rozlišuje Hodgkinův a non-Hodgkinovy lymfomy.
Právě jeden z agresivnějších typů non-Hodgkinova lymfomu lékaři diagnostikovali Adéle. První noc po diagnóze proto strávila hledáním informací na internetu. Hned následující den se přes svou praktickou lékařku dostala na hematoonkologii Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tam se dozvěděla, že přestože jde o agresivní onemocnění, existují účinné možnosti léčby a v případě neúspěchu první terapie jsou k dispozici další postupy. „To mě velmi povzbudilo. Nasadila jsem si v hlavě autopilota a byla jsem přesvědčená, že to bude dobrý. Že to bezpodmínečně musím zvládnout kvůli svým dětem.“
K Vánocům si přála fén
Léčba zahrnovala šest cyklů chemoterapie kombinované s monoklonální protilátkou a následnou imunoterapii. První chemoterapii Adéla podstoupila 4. prosince a krátce poté přišla o vlasy. Přesto si k Vánocům přála fén. „Dodnes ho mám vystavený na stole a i tahle myšlenka na to, že ho jednou zase použiju, mě každý den povzbuzovala a dodávala mi sílu jít dál,“ vzpomíná.
První cyklus léčby pro ni byl nejtěžší. Trápila ji slabost, záněty očí a na několik měsíců také ztratila hlas. „Když přijdete o hlas, ztratíte kus svého já,“ popisuje. Nemohla zavolat na děti na hřišti ani si s nimi běžně povídat.
S dalšími cykly už alespoň věděla, co ji čeká. Jednotlivé termíny chemoterapií si s manželem odškrtávali v kalendáři. Právě jeho podporu dnes označuje za jednu z nejdůležitějších věcí, které jí pomohly léčbu zvládnout. „Byl moje pevná skála. Dával mi neuvěřitelný pocit klidu a sebevědomí, že to zvládnu,“ vypráví Adéla.
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Manžel během její léčby převzal velkou část péče o tři děti a domácnost. Pomáhaly také Adélina maminka a tchyně. Rodina se zároveň snažila neztrácet humor. „Říkám, že můj smysl pro humor byl tehdy odolnější než můj imunitní systém,“ směje se Adéla.
Pomohly i příběhy dalších pacientů
Non-Hodgkinův lymfom
Důležitou oporu našla Adéla také mimo rodinu. Během léčby objevila pacientskou organizaci Lymfom Help, která poskytuje informace a podporu lidem s lymfomem i jejich blízkým. Právě zkušenosti dalších nemocných pro ni byly protiváhou k černým scénářům, na které narážela při hledání informací na internetu.
„Tady to bylo jiné. Říkala jsem si tehdy, že když se úspěšně vyléčili oni, proč bych to nezvládla také? Ta naděje byla nesmírně posilující,“ vypráví.
Kontrolní PET/CT nakonec potvrdilo, že léčba byla úspěšná. Zkušenost s vážnou nemocí podle Adély změnila především její vnímání času a vztahů s lidmi kolem ní.
„Uvědomíte si, že život je křehký. Přestanete odkládat věci na někdy, protože nikdy nevíte, kolik času máte,“ říká. Ostatním proto nechce připomínat jen význam péče o vlastní zdraví. Stejně důležité jsou podle ní vztahy, které člověka v době nemoci podrží. „Jakmile vás semele něco tak těžkého, je důležité mít kolem sebe pevný základ lidí, kteří vás podpoří s láskou a ne z povinnosti,“ uzavírá Adéla.