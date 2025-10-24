Belgický král Filip (Philippe) zavítal do Česka na pozvání prezidenta Petra Pavla na začátku května 2025. Navštívil Slavnosti svobody v Plzni, při kterých se připomínalo výročí 80 let osvobození Plzně americkou armádou. A při té příležitosti dostal monarcha od prezidenta Řád bílého lva.
Belgičtí vojáci tvořili za druhé světové války 17. střelecký prapor a do Plzně přišli jako součást americké armády. Panovník z belgické monarchie zavítal do Česka po 25 letech. Prezident Petr Pavel mu předal nejvyšší státní vyznamenání: Řád bílého lva I. třídy včetně řádového řetězu. Ten smí získat jen hlava státu, což belgický panovník bezesporu splňuje.
Tak vysoká státní vyznamenání prezident uděluje zpravidla 28. října, kdy se připomíná vznik samostatného československého státu. Zákon o státních vyznamenáních určuje, že dnem udělování či propůjčování vyznamenání může být i 1. leden. V minulosti byl ceremoniál na tento termín přesunut kvůli koronaviru, nakonec ho ale pandemie a také onemocnění tehdejšího prezidenta Miloše Zemana odsunuly ještě dál. Udělená vyznamenání se fyzicky předávala až 7. března 2022.
A belgický král? Ten Řád bílého lva dostal v květnu 2025. Prezident Petr Pavel volbou tohoto termínu nic neporušil. „Státní vyznamenání mohou být zahraničním osobnostem udělována i mimo zákonem stanovené termíny pro občany České republiky – tedy mimo 28. říjen a 1. leden,“ vysvětlil mluvčí prezidentské kanceláře Filip Platoš.