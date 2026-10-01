Kanabinoidy, nelegální laboratoře i drahé kovy. Policie odhalila detaily akce Korund

Kriminalisté při operacích také zadrželi a obvinili tři cizince a stíhají i tři právnické osoby. Část trestné činnosti této skupiny se podle policie odehrávala v Polsku.
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Napřed se přiotrávil, napodruhé ho zabila. Zrádná droga má další oběť
O výsledcích akce Korund částečně informovali policisté už v červnu. Podle tehdejšího vyjádření Národní protidrogové centrály objevili mimo jiné i 22 nových látek, které souvisely se závažnými intoxikacemi nedospělých uživatelů z poslední doby.
Při několika operacích policisté podle dnešních informací odhalili dvě nelegální laboratoře pro vývoj nových látek a průmyslový provoz k jejich výrobě.