Prezident Pavel přijme od premiéra demisi, Fiala mu ji předá osobně

Fiala řekl, že jeho vláda v demisi udělá vše pro to, aby předání moci bylo co nejplynulejší a nejdůstojnější. Poděkoval za spolupráci vládním kolegům a konstatoval, že nové vládě předá zemi v lepším stavu, než ji kabinet přebíral před čtyřmi lety.
„Prošli jsme zkouškami se ctí, Českou republiku předáváme v mnohem lepší kondici, než když jsme ji před čtyřmi lety přebírali. Doufám, že nastupující vláda kromě velkých slov a slibů, které znamenají zadlužování budoucích generací, bude alespoň v něčem pokračovat,“ řekl Fiala.
Předseda STAN Vít Rakušan zmínil, že vláda zvládla reakci na válku, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině v únoru roku 2022, migrační vlnu a byla respektovaným partnerem v zahraničí.
„Tady se vytváří obraz spálené země, předáváme zemi v dobré kondici, uvedl ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný.