Progresivismus narazil na svůj vrchol, myslí si Joch o volbách v USA

„Rozhodují bílí pracující muži s maximálně středoškolským vzděláním,“ vidí publicista Roman Joch jednu z hlavních příčin úspěchu Donalda Trumpa ve volbách. Koneckonců podobně jako v případě jeho prvního zvolení do úřadu v roce 2016.

„Nelze je podezřívat z jakéhokoliv rasismu, většinově dříve volili Baracka Obamu, pak je ale v roce 2016 překvapil Trump a dali hlas jemu, totéž pak Joe Biden, od kterého čekali, že jim zlepší život,“ popisoval Joch náladu v klíčové oblasti amerického volebního systému kolem Pensylvánie a Michiganu, které se říká rezavý pás (rust belt) s odkazem na ocelářský průmysl, který v posledních dekádách pod tlakem mezinárodní konkurence slábne.

Podle Jocha byla rozdílní ekonomická situace dnes oproti situaci během prvního období Donalda Trumpa obecně tím hlavním, co rozhodlo letošní volby. „Americe se za Donalda Trumpa dařilo do covidu celkem dobře a voliči se chtěli vrátit do těch dob,“ myslí si odborník na občanské dějiny USA Roman Joch. „Biden má pravdu, že se ekonomika zvedá, ale bohužel pro demokraty to přišlo moc pozdě,“ dodal.

„Je pravděpodobné, že pokud budou mít republikáni většinu v obou komorách parlamentu, tak to bude jen na dva roky a v tzv. midterm elections (volby do Kongresu zhruba v polovině mandátu prezidenta, pozn. red.) posílí opozice. Očekávám, že Trump bude chtít ještě snížit daně, což je obecně populární politika,“ myslí si Joch o budoucí ekonomické politice USA.

Odboj proti progresivismu

Přestože ekonomika byla to hlavní, co podle Jocha rozhodlo americké volby, rozhodně to nebylo jediné téma. „Vypadá to, že hnutí za progresivismus narazilo na svůj vrchol a teď nastává opačný trend,“ popsal publicista. „Ukazuje se to u hispánských voličů, u kterých měl Trump snad největší podporu v rámci republikánů od dob Richarda Nixona,“ vykreslil.

Podle Jocha je Trumpova průbojnost v tzv. kulturních válkách obecně benefitem pro republikánského vítěze voleb. „Američtí konzervativní věřící voliči jsou vlastně zoufalí. Mají pocit, že prohráli všechny kulturní války a Trumpa vnímají jako rváče, co bude bojovat i za ně. Je to ten pohan, který se rve za nás a pomáhá nám a my mu promineme, že není vzor ctností,“ shrnoval Joch zvláštní dualitu Trumpova obrazu u konzervativních voličů.

Situace na Ukrajině se změní

Vedle ekonomické situace voličů a ideologie rozhodovaly i ozbrojené konflikty, kterých se Spojené státy nepřímo účastní. „V tomto ohledu bude možná Donald Trump méně štědrý vůči Ukrajině,“ předeslal Joch.

„Bude chtít ukončit válku na Ukrajině, ale něco jí za to slíbí,“ myslí si publicista. „Je možné, že Trump pohrozí Putinovi. Myslím, že to i udělá, tím, že má být rád za to, co má a přestane s útočením, jinak Trump vyzbrojí Ukrajinu tak, že se to Rusku opravdu nebude líbit,“ spekuloval.

„Jeho hlavním cílem bude zadržování Číny,“ má jasno. Čínu jako hlavního nepřítele USA si Trump vyvolil už během svého prvního mandátu. Tehdy dokonce zahájil s východní velmocí celní válku.

Budoucnost po Trumpovi

Republikánům ale podle Jocha pomohla i samotná Demokratická strana a její kandidátka Kamala Harrisová. „Mám dojem, že byla ‚béčkovým‘ politikem Demokratické strany,“ řekl na její adresu v pořadu.

„Zároveň si nepomohla výběrem kandidáta na viceprezidenta Timem Walzem. Ten nepřinesl vlastně nic nového,“ myslí si expert. Demokratická strana si od výběru Walze slibovala hlasy z tzv. swing states. Walz totiž pochází z Minnesoty.

A kdo by mohl Trumpa v konzervativním směru Republikánské strany nahradit? „Mnozí spekulují o tom, že Donald Trump nepodpoří nikoho mimo rodinu, ale spíše svého syna Donalda Jr. Říká se, že sázka na J. D. Vance jako viceprezidenta byl nápad právě jeho,“ předeslal Joch.

„Junior je takový Donald Trump na steroidech. Nepřekvapí mě, když v příštích volbách podpoří jedno ze svých dětí a další na řadě by případně byl viceprezident. Ovšem jen v případě, že jeho vláda bude populární, pokud ne, bude pozice viceprezidenta případné kandidatuře spíš na škodu,“ dodal Joch.

„Pokud spolupracovník Trumpa J. D. Vance neupadne v nemilost, určitě to bude on, koho v roce 2028 podpoří, jelikož sám potřetí kandidovat nemůže,“ upřesnil publicista. Narážel při tom na fakt, že během prvního Trumpova vládnutí s jeho tehdejším viceprezident Mikem Pencem ochably jejich vzájemné vztahy.