Televize během voleb nemanipulovaly, rozhodl soud. Zamítl desítky stížností

Rozhodnutí je dostupné na úřední desce NSS, spolu s desítkami dalších. Soud zatím žádné stížnosti nevyhověl.

NSS připomněl, že všichni kandidáti mají garantovaný stejný prostor pro své předvolební spoty ve veřejnoprávních médiích. „V dalším vysílání, které už probíhá nad rámec zaručeného (a pro všechny stejného) času ve veřejnoprávních médiích, ovšem požadavek mechanické rovnosti mizí a je nahrazen takzvanou odstupňovanou rovností,“ stojí v rozhodnutí.

Podle soudu je v pořádku, pokud kandidáti dostávají tolik prostoru, kolik odpovídá jejich postavení v politickém či společenském životě. Jedním z kritérií pro hodnocení společenské významnosti mohou být i průzkumy veřejného mínění.

Muž neuspěl ani s tvrzením, že ČT manipulativně vytvořila dojem, že Česká republika a Polsko jsou ohroženy válkou ze strany Ruska, a donutila Babiše odpovědět na otázky, na které odpovídat nechtěl. Babiš v debatě řekl, že by neposlal Polsku a pobaltským státům na pomoc vojáky, pokud by je napadlo Rusko.

Později své vyjádření korigoval, zdůrazňoval, že respektuje spojenecké závazky Česka, a ve zbytku kampaně opakovaně přičítal vinu moderátorovi ČT.

Podle NSS jsou otázky související s bezpečnostními tématy vzhledem k aktuální světové situaci nepochybně namístě, Babiš sám si vybral bezpečnost jako jedno z klíčových témat kampaně.

„Je proto pochopitelné, že i tímto směrem směřovaly otázky v předvolebních debatách. Soudu není známo a navrhovatel ani konkrétně netvrdí, proč by Andrej Babiš nemohl na některou otázku odpovědět jakkoliv chtěl, nebo na ni odmítnout odpovídat,“ konstatoval soud.

Volič dále tvrdil, že kampaň ovlivnil týdeník Fórum, který se postavil na stranu pozdějšího vítěze voleb Petra Pavla, zatímco o Babišovi napsal, že nepatří na Hrad. Podle soudu ale volič neprokázal, že by týdeník tímto způsobem nezákonně zasáhl do voleb, natožpak že by hrubým způsobem ovlivnil výsledek - což je podmínka pro případný zásah soudu.

„Nelze přehlédnout, že navrhovatelem uváděná tiskovina vyšla pět dní před druhým kolem volby, tedy v době, kdy měli oba kandidáti dostatek času a veřejného prostoru na její obsah reagovat a vyvracet v ní uvedené skutečnosti,“ stojí v soudním rozhodnutí.

NSS po letošních volbách dostává stovky stížností, mnohem více, než bývalo v minulosti běžné. Ve lhůtě jich obdržel asi 400, průběžně je vyřizuje, jen za čtvrtek zamítl či odmítl podněty asi stovky pisatelů. Jde většinou o formulářové návrhy, opakující stejné argumenty. Do příští středy by mělo být jasno o všech návrzích. Další stovky podnětů, které přišly před lhůtou, anebo po ní, soud odmítá pro předčasnost, respektive opožděnost.