V boji o Hrad vítězí Babiš, druhý je Pavel. Černým koněm Nerudová, říká průzkum

V prvním kole prezidentských voleb, které se budou konat začátkem příštího roku, by zvítězil expremiér Andrej Babiš. Předseda hnutí ANO by získal 31,7 procenta hlasu. Na druhém místě by skončil generál Petr Pavel s 23,8 procenta. Oba kandidáti by tak postoupili do druhého kola. Na třetím místě by podle červencového volebního modelu Ipsos se ziskem 10,8 procenta byla Danuše Nerudová.