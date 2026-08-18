Tato novinka by podle nich nejvíce potěšila vládní koalici, která by najednou získala reálnou šanci dobýt Hrad.
Hnutí ANO by podle politologů mělo co zvažovat. Ještě víc zamotanou hlavu by však měla současná opozice.
Tato novinka by podle nich nejvíce potěšila vládní koalici, která by najednou získala reálnou šanci dobýt Hrad.
Hnutí ANO by podle politologů mělo co zvažovat. Ještě víc zamotanou hlavu by však měla současná opozice.
Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...
Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...
Za kulisou občasných raketových přestřelek se v Perském zálivu rozjela válka, která je pro Írán mnohem nebezpečnější, protože v ní explodují ceny. Vojenské akce jsou stále řidší, protože teď...
Přestože zatím vše nasvědčuje tomu, že Petr Pavel bude v příští prezidentské volbě obhajovat svůj mandát, definitivně se zatím hlava státu stále nerozhodla. Portál iDNES.cz se proto s politology...
Do Moldavska v pondělí vletěla ruská střela s plochou dráhou letu Banderol, oznámilo ukrajinské letectvo. Chvíli předtím varovalo, že střely Banderol letí na Oděskou oblast na jihu země. Moldavská...
Do Česka po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobití i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů, zasahovali například u stromů...
Po šílených vedrech a tropických teplotách v pondělí konečně zapršelo na téměř celém území České republiky. I tak na většině území vládne sucho, které jednodenní srážky nevrátí do normálu, napsal...
Kvůli dopadům sucha obdrží zemědělci mimořádné podpory a úlevy v dotačních podmínkách. Ministerstvo zemědělství v pondělí informovalo o chystaném balíku pomoci zemědělským podnikům. Mezi zemědělce by...
Vskutku kontaktní formu politické kampaně zvolil Andrej Babiš, který na sociální síti Instagram láká své příznivce na soutěž o lístky do kina. Podmínky jsou jednoduché – stačí napsat do komentáře pod...
Devětaosmdesátiletý norský král Harald V. byl v pondělí hospitalizován a na dva týdny přerušil výkon svých povinností, informuje s odvoláním na královský palác agentura AFP. Zastupovat ho bude...
Írán se rozhodl přejít z obrany do plné ofenzivy. Mohou za to zablokované snahy o trvalé ukončení války s USA, uvedl v pondělí vysoce postavený íránský zdroj. Americký prezident Donald Trump mezitím...
Vláda dnes oznámila obnovení zasedání Koalice pro boj proti suchu a opakovaně zmínila plán začít stavět až 20 nových vodních nádrží. Postavit přehradu ale může trvat až 35 let, jak pro iDNES.cz...
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Češi letos na podzim rozhodnou o novém složení zastupitelstev v celé zemi. Termín voleb je dán zákonem, v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. Komunální volby patří k těm nejsložitějším v Česku. Jak...
Poslanci budou v září jednat o zmrazení platů politiků do roku 2030. Dohodla se na tom vládní koalice poté, co premiér a předseda ANO Andrej Babiš po jednání vlády na dotaz iDNES.cz odvětil, že chce,...