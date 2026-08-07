Jak porazit Pavla? Zeman radí vládě Vondráčka, Paroubek se obává „masakru“

Podle bývalého prezidenta Miloše Zemana kabinet svého kandidáta zkrátka mít musí. „Je zcela zřejmé, že pokud vládní koalice nepostaví vlastního kandidáta v příští prezidentské volbě, bude prezidentem Petr Pavel. Podle mého názoru by optimálním prezidentským kandidátem byl Radek Vondráček, současný místopředseda hnutí ANO,“ řekl redakci iDNES.cz Zeman.
To bývalý premiér a šéf sociální demokracie Jiří Paroubek radí vládě nespěchat. Pokud by jméno odhalila příliš brzy, hrozí podle něj, že se na kandidáta Pavlův tým zaměří.
Vše nasvědčuje tomu, že postavení pana prezidenta Pavla v prezidentské volbě bude velmi silné.