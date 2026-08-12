Čestný prezident Motoristů Filip Turek by sice (stejně jako Petr Macinka) preferoval, aby vláda neměla vlastního kandidáta, Vondráčka by prý ale proti Pavlovi jednoznačně podpořil. „Má politickou zkušenost, skvělé právní povědomí a rozhodně by neopovrhoval ústavou a neznevažoval svrchovanost naší republiky,“ řekl redakci iDNES.cz Turek.
Za Vondráčkem stojí i jeho stranická kolegyně Helena Válková (ANO). „Znám Radka poměrně dlouho a dobře a můj osobní názor je, že by to byl velmi dobrý kandidát na prezidenta. Toto je nicméně můj názor, nikoli stanovisko našeho poslaneckého klubu či hnutí ANO,“ doplnila Válková.
Odešel by krutě poražen. Ve srovnání s dalšími politiky ANO nedosahuje popularity ani Karla Havlíčka, ani Aleny Schillerové.