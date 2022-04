Koalice Spolu zatím neuvažuje o podpoře Pavla na Hrad. Dál hledá vlastní jméno

„Je to ještě daleko. Nechci teď hodnotit, jestli bychom byli ochotni podpořit generála Pavla. Přemýšlíme nad jinými jmény, než je Petr Pavel,“ řekl v rozhovoru pro portál Novinky.cz šéf lidovců Marian Jurečka.

Sám kandidát na prezidenta Petr Pavel uvedl, že i když se snaží získat podporu zejména občanů, byl by rád i za podporu nějaké politické strany. „Neucházím se přednostně o podporu žádné konkrétní strany. Jako občanský uchazeč se chci opřít hlavně o občany. Což ale neznamená, že bych případnou podporu politických stran nebo koalic nepřivítal,“ řekl před dvěma týdny v rozhovoru pro portál Aktuálně.cz.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová redakci iDNES.cz potvrdila, že Pavel není mezi zvažovanými kandidáty, které by mohla koalice Spolu poslat do boje o Hrad.

Hnutí STAN vlastního kandidáta asi nepostaví

To předseda hnutí STAN Vít Rakušan se k podpoře Pavla staví o poznání kladněji. „Nemyslím si, že bychom v koalici (PirSTAN) měli ambici stavět vlastního kandidáta, za mě by bylo lepší hledat mezi těmi, kteří už prokázali své schopnosti a rozhodli se kandidovat. Já si myslím, že generál Petr Pavel je člověk, o kterém bychom měli uvažovat,“ vyjádřil se pro iDNES.cz Rakušan.

Očekává, že o podpoře kandidátů se bude bavit všech pět stran i v rámci vládní koalice. „Myslím, si že je na místě se bavit o společné podpoře. Očekávám tuto debatu někdy v létě a jsem na ni připraven,“ plánuje Rakušan. „Na druhou stranu pro mnoho občanských kandidátů není žádoucí, aby je podporovala politická strana,“ je si vědom předseda hnutí STAN.

Pavel už s oběma vládními koalicemi Spolu a PirSTAN hovořil, i když si podle svých slov „k nim nešel pro podporu“. „Ještě před sněmovními volbami jsme se spolu bavili o tom, jak lépe zvládat krize. A mnohá doporučení našeho týmu se pak objevila i v programovém prohlášení vlády, což mě těší. O mé kandidatuře jsme ale ještě nejednali,“ dodal v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Pavel v průzkumech dotahuje Babiše

Podle posledního průzkumu veřejného mínění agentury Median z března by expremiér a šéf ANO Andrej Babiš získal od voličů 25 procent hlasů. Bývalý náčelník generálního štábu armády Petr Pavel pak 20 procent hlasů.

Důležitý je nicméně i volební potenciál, který napovídá, jak by mohli hlavní soupeři skončit i v druhém kole. Volební potenciál totiž ukazuje, kolik hlasů by dotyčný získal, pokud by se pro něho rozhodli všichni, kteří zvažují jeho volbu. Tady vede Pavel s 33,5 procenta nad Babišem, který má 31,5 procenta. Podpora bývalého náčelníka generálního štábu armády se zvedla i kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu.

Petra Pavla by podle průzkumu volilo 20 procent voličů koalice Spolu a 37 procent voličů koalice Pirátů a STAN. Redakce iDNES.cz oslovila s otázkou podpory Pavlovi i předsedy koalice PirSTAN Víta Rakušana a Ivana Bartoše, zatím však bez odpovědi.