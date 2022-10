POLITICKÝ DIÁŘ: Koalice SPOLU a čarodějové druhé kategorie

„Jsou-li pravdivé informace z okolí vedení strany, občanští demokraté nejspíš nevyberou nikoho z vlastního středu. Vsadit by nejspíš měli na kandidáta zvenčí, který by mohl splnit několik kritérií. Tím prvním je mít šanci porazit Babiše, s jehož účastí v prezidentské volbě se téměř jistě počítá. Zadruhé by mělo jít o někoho, kdo není přímo spojen s žádnou ze stran pětikoalice, ale přitom skýtá jakousi naději, že by se na něm všech pět stran mohlo shodnout coby na společném kandidátovi. Tak jak o tom dlouhodobě mluví Fiala,“ napsal jsem tehdy do komentáře na základě informací od důvěryhodných zdrojů zevnitř strany.