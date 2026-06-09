Prezidentská kampaň proti úřadujícímu prezidentovi je sebevražda. Navíc nemám sebevědomí ani pozici, abych uvažoval o prezidentské volbě.
Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...
Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova
Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den
Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...
Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...
Co je Den hrdinů druhého odboje a proč se připomíná 18. června
Ve čtvrtek 18. června si připomeneme Den hrdinů druhého odboje. Jako významný den je od roku 2017 věnován památce všech domácích i zahraničních protinacistických odbojářů. Jakou událost spojenou s...
V případu zapálení auta zastupitele padlo další obvinění, svědka zlákala odměna
Kriminalisté obvinili třetího muže v případu žhářského útoku na auto u domu zastupitele Hluboké nad Vltavou Martina Vebera (KDU-ČSL). Viní ho, že zapálení vozu zorganizoval. Plán podle nich provedli...
Vémolovi odebrali lvici s odstraněnými drápy, zvíře poputuje do liberecké zoo
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rozhodla o zabavení lvice Elsy, kterou nelegálně choval zápasník Karlos Vémola. Ten podle inspekce nebyl schopný doložit zákonný původ chráněného zvířete. Ze...
Obraz Venuše u mrtvoly Adonise se z Prahy vrací do Drážďan. Postrádali jej od války
Národní galerie Praha předala zpět do rukou drážďanské Staatliche Kunstsammlungen (SKD) více než 80 let nezvěstný obraz Venuše u mrtvoly Adonise. Vzácné dílo pravděpodobně jednoho ze žáků italského...
Poslední krok Havlové před koncem v knihovně. Jmenovala člena dozorčí rady
Dozorčí i správní rada Knihovny Václava Havla je usnášeníschopná. Dagmar Havlová jmenovala před svým odstoupením od dohody o spolupráci na projektu knihovny do dozorčí rady Tomáše Šídla, někdejšího...
Ve VFN vzniklo centrum pro závislé. Pomůže jim s návratem do běžného života
V areálu Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy začalo fungovat nové centrum duševního zdraví pro pacienty se závislostmi. Zaměřit se má především...
Princezna „jasnovidka“ jde do intimní show. I s manželem tvrdícím, že je plaz
Norská princezna a samozvaný šaman. Pár rozdělující skandinávskou zemi se objeví v reality show „Alternativní Norsko“, která se bude vysílat na podzim. Dcera krále Haralda V. Martha Louise se svým...
Muže v sukni neobsloužili, krejčová ho vykázala. Obchodu hrozí pokuta
Přišel si koupit sukni, kvůli svému oblečení si ale vyslechl osobní poznámky a z obchodu byl vykázán. Diskriminace zákazníků na základě sexuality je podle právníků čím dál častější. Prodejcům přitom...
Pavlovi se soupeři nehrnou. Boj o Hrad už odpískali věčný kandidát i moderátor ČT
Na rozdíl od posledních prezidentských voleb, kdy se hledal nástupce Miloše Zemana, se kandidáti do přímého souboje se stávající hlavou státu nehrnou. Redakce iDNES.cz na základě průzkumu agentury...
Mladík zdarma sdílel placený sportovní přenos. Škoda je 600 tisíc, hrozí mu vězení
Kriminalisté stíhají devatenáctiletého mladíka z Českokrumlovska. Před rokem si zaplatil sledování sportovního přenosu, který pak neoprávněně vysílal na svém facebookovém profilu. Poskytovateli...
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Dal jméno jedné z nejslavnějších továren. Co chybělo, aby z něj byl český Ford?
Přestože vybudoval kolos, který podle dobového sloganu dokázal vyrobit „vše od špendlíku až po lokomotivu“, jeho životní dráhu i osud celé rodiny tragicky ukončila zrůdná nacistická ideologie. Právě...
Rusové se stahují z Kinburnské kosy, hlásí partyzáni. Ukrajinci jim přeťali zásobování
Ruští vojáci začali urychleně ustupovat z částí Kinburnské kosy na jižní Ukrajině poté, co ukrajinská armáda narušila jejich zásobovací trasy. Tvrdí to ukrajinské partyzánské hnutí Ateš. Podle něj...