Zaznamenali jsme, že jste během podzimu na svých akcích začal sbírat podpisy na prezidentskou kandidaturu. Opravdu do toho chcete napřesrok jít?
Je to pravda, sbírám podpisy. Nechci zatím prozrazovat, kolik už jich mám, ale je jich dost. Vzhledem k tomu, že na to mám ještě zhruba tři čtvrtě roku, tak bych to (potřebných 50 tisíc podpisů, pozn. red.) snad měl zvládnout.
Co vás k tomu motivuje?
V lednu 2028 to bude přesně 30 let od toho, co mě nechali zavřít, když byla poslední volba Václava Havla. Tehdy vyhrál o jediný hlas. Kdybych tam byl, tak by zvolen nebyl. Vemte si, jaký by to byl hrozný signál, kdyby nezvolili takovou osobnost. Tak mě prostě nechali zavřít, byl jsem sedmnáct dní na Pankráci (byl ve vazbě, protože se vyhýbal převzetí soudních obsílek ke stíhání za podněcování krasové nenávisti, pozn. red.). Vždyť to znáte.
Vždyť je to debil. Nazývejme věci pravými jmény. Celý život jsem se snažil vyhýbat tomu, abych mluvil nespisovně, natož vulgárně. Ale v současnosti to už jinak říkat nejde. Je to prostě debil.