Představí se další prezidentský kandidát. Zatím není jasné, kdo to bude

Tisková konference začne v úterý v deset hodin dopoledne v pražském kině Edison. Totožnost budoucího kandidáta zatím není známá.

Vážný zájem o prezidentský post naposledy projevil šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. V kandidatuře ho podpořil i současný prezident Miloš Zeman. „Věřím, že budeš jedním z nejsilnějších kandidátů,“ řekl mu na sjezdu odborů.

Prezident by si přál, aby si voliči mohli při volbě na Hrad vybírat mezi kandidáty, jako když si vybírají bonbony v bonboniéře. A to i s rizikem, že některý z bonbonů bude otrávený. „Ale to už je riziko podnikání,“ řekl Zeman.

Spekuluje se také o kandidatuře senátora Jiřího Drahoše, který se prezidentských voleb účastnil již v roce 2018. Prohrál tehdy s Milošem Zemanem. Boj o prezidentské křeslo nevyloučil, avšak ani neohlásil bývalý premiér a předseda Hnutí ANO Andrej Babiš.

Prezidentské volby se budou konat před 8. březnem 2023, kdy uplyne druhé funkční období Miloše Zemana. Hlavou státu se může stát občan České republiky starší 40 let. Kandidáta může navrhnout každý dospělý Čech, svůj návrh však musí podpořit alespoň 50 tisíci podpisy. Kandidáta může navrhnout také alespoň 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, uvádí Ústava.