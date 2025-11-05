Hrad za Zemana nehospodárně nakládal s veřejnými penězi, zjistila kontrola

Prezidentská kancelář v době, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, nakládala nehospodárně s veřejnými prostředky a nepostupovala v souladu s právními předpisy. Z dnes zveřejněné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vyplývá, že kancelář a její příspěvkové organizace mimo jiné účelově dělily zakázky a chybovaly v účetnictví.

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Souhlas se zveřejněním tři roky starého dokumentu dali kriminalisté až letos v říjnu, kdy žalobci definitivně odložili případ hradních kauz kancléře Vratislava Mynáře, uvedl server iROZHLAS.cz.

Kontroloři se v roce 2022 zaměřili na hospodaření prezidentské kanceláře a jejích příspěvkových organizací – Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. Kontrola se týkala období mezi lety 2019 až 2021. Kancelář prezidenta výsledky kontroly v roce 2023 na konci Zemanova mandátu akceptovala. Kompletní znění zveřejnil NKÚ až nyní.

Prezidentská kancelář v době, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, nakládala nehospodárně s veřejnými prostředky a nepostupovala v souladu s právními předpisy. Z ve středu zveřejněné zprávy Nejvyššího...

