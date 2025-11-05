Hrad za Zemana nehospodárně nakládal s veřejnými penězi, zjistila kontrola

Souhlas se zveřejněním tři roky starého dokumentu dali kriminalisté až letos v říjnu, kdy žalobci definitivně odložili případ hradních kauz kancléře Vratislava Mynáře, uvedl server iROZHLAS.cz.
Kontroloři se v roce 2022 zaměřili na hospodaření prezidentské kanceláře a jejích příspěvkových organizací – Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. Kontrola se týkala období mezi lety 2019 až 2021. Kancelář prezidenta výsledky kontroly v roce 2023 na konci Zemanova mandátu akceptovala. Kompletní znění zveřejnil NKÚ až nyní.