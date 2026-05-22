V Brně v pátek pokračuje festival Meeting Brno, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) se poprvé koná na českém území. Jejich pozvání vyvolalo kontroverze. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce k tomu, aby od jejího pořádání ustoupili. Poslanci opozice se jednání Sněmovny nezúčastnili.
Pavel už dříve festivalu Meeting Brno udělil záštitu, projekt si podle prezidentské kanceláře klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že sjezd nepovažuje za šťastný a za vládu se ho nikdo nezúčastní. Předseda vlády doufá v to, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem.
Tento týden Babiš uvedl, že se prostřednictvím německého velvyslance snažil působit na německé politiky, aby na akci do Česka nejezdili. Sněmu se mají zúčastnit například bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (oba CSU). Söder následně zamíří do Prahy na setkání s Pavlem.
Prezidenti ČR a Německa vydali v pátek zveřejněné prohlášení po společném telefonátu. „Dobré sousedské vztahy jsou pilířem každé zahraniční politiky. Česko a Německo dnes spojuje mimořádně blízké a silné partnerství,“ uvedli. Vztahy obou zemí jsou podle nich pevně zakotveny v současnosti.
„V úzké a rozvíjející se spolupráci v oblastech obchodu, energetiky, dopravy, inovací a průmyslu, bezpečnosti a obrany – a především v naší společné evropské budoucnosti. Právě touto cestou jsme odhodláni jít i nadále,“ dodaly obě hlavy států.
Steinmeier zároveň podle prohlášení přijal pozvání Pavla k návštěvě Prahy v letošním roce. Německý prezident byl v Česku na konci dubna 2024 při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie.