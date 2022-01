Prezident dál nekouří a nepije, má konečně čas na knížky, řekl Ovčáček

„Ani jedna cigareta, nic takového. Pan prezident toto velmi dobře zvládá. Dodržuje doporučení lékařů. Na zámku v Lánech tráví čas pracovní i soukromý,“ řekl Rádiu Impuls Ovčáček s tím, že tamní prostředí umožňuje dobrou rekonvalescenci po pobytu v nemocnici. Zároveň zvládá plnit všechny své ústavní povinnosti.

Ovčáček zároveň uvedl, že se prezidentovi zamlouvá styl komunikace nové vlády. „Méně slov a více činů. My jsme v posledních letech byli svědky toho, že byl veřejný prostor zahlcen různými tweety, prohlášeními, byl to takový všeobecný trend nejen české politiky. Ukazuje se, že ta doba, která nám nabízí mnohé výzvy a mnohá rizika, si vyžaduje více ticha a víc mlčení, což je sympatická záležitost.“

Podle Ovčáčka bude prezidentova pracovní agenda v novém roce poklidnější, i kvůli tomu, že již nemá v plánu absolvovat zahraniční cesty a se státníky bude jednat v Česku.

V posledním roce jeho prezidentské funkce má v plánu zejména pravidelná měsíční setkání s premiérem Petrem Fialou a rád by dohnal resty, spojené s koronavirovými opatření či s jeho zdravotními komplikacemi. To se týká zejména zrušení ceremoniálů předávání státních vyznamenání v uplynulých dvou letech. Nový termín odložených slavností by měl být stanoven v prvním čtvrtletí tohoto roku.