Zemanova poslední zahraniční cesta povede na Slovensko, v plánu má i Srbsko

Do Česka by zároveň měli přijet kromě katarského emíra Tamima bin Hamada Sáního také prezident Spojených arabských emirátů Muhammad bin Zajd Nahaján nebo indonéský prezident Joko Widodo. Novinářům to sdělil ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák.

Během následujících dvou týdnů Zemana čekají tři zahraničněpolitické aktivity. Ve středu se setká na Pražském hradě s katarským emírem, ve čtvrtek se zúčastní večeře během neformálního summitu evropských zemí. Zároveň má v plánu u příležitosti summitu bilaterální jednání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Příští týden pak Zeman odletí do Bratislavy na summit zemí visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko).

V příštích měsících by se český prezident také rád vydal na oficiální cestu do Srbska, kde by chtěl otevřít v Bělehradě český dům. Podle Jindráka bude ale záležet na Zemanově zdravotním stavu.

Naopak hradní diplomacie do konce prezidentova mandátu připravuje návštěvu indonéského prezidenta nebo hlavy Spojených arabských emirátů. Chystá se i rozloučení s prezidenty Německa, Rakouska a Polska.

Podle Jindráka jsou v úvaze také návštěvy hlav Moldavska, Mosambiku a Gruzie. „Poslední rozlučková cesta pana prezidenta by měla vést na Slovensko,“ dodal.

Zeman v minulosti řekl, že by chtěl do konce svého volebního období znovu navštívit Čínu. V sobotu ale poslal čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi blahopřejný dopis k 73. výročí vyhlášení Čínské lidové republiky. Uvedl v něm, že by se s ním velmi rád do konce volebního období setkal, ale že mu lékaři letecké cestování nedoporučují. „Přesto věřím, že pokud se můj zdravotní stav nezlepší, najdeme jiný způsob našeho společného rozloučení,“ uvedl.

Jindrák vyzdvihl zintenzivnění hradní diplomacie v posledních měsících. Umožnilo to podle něj oslabení opatření proti šíření koronavirové epidemie i zlepšení zdravotního stavu prezidenta. Poznamenal, že od dubna do Česka přijelo na státní návštěvu pět prezidentů, s dalšími dvěma se setkal na jiné úrovni. Zeman také přijal třeba běloruskou opoziční představitelku Svjatlanu Cichanouskou nebo amerického ministra obrany Lloyda Austina.

Za obě funkční období na Pražském hradě Zeman podle Jindráka absolvoval 84 zahraničních cest, z toho 61 za první a 23 za druhé volební období. Za stejnou dobu přijal 50 hlav států a 80 dalších představitelů zemí.