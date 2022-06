Putin patří před válečný soud, je to válka proti celému Západu, říká Zeman

„K invazi na Ukrajinu se Putin rozhodl, přestože musel vědět, co bude následovat, tj. nevyhnutelná odvetná opatření v podobě ekonomických a politických sankcí, které Rusko tvrdě zasáhnou. Fakticky se rozhodl k izolaci Ruska a Rusů. Svoji zemi uvrhl vývojově zpět,“ říká Zeman.

Putinova válka je podle českého prezidenta namířena i proti celému Západu a proti České republice. „Platí, že válka na Ukrajině je skutečně nakonec válkou proti celému Západu a západní demokracii. Je to válka proti světovému řádu, jak ho známe, a týká se nás,“ prohlásil prezident v rozhovoru pro ukrajinskou redakci Radia Svobodná Evropa.

„Pokud by Rusko zaútočilo na členský stát NATO, znamenalo by to, že se vzdává své vlastní existence. Zcela určitě by totiž následoval odvetný úder Severoatlantické aliance a bohužel jaderná válka. Rusko by tím rozpoutalo tragédii nejen pro sebe, ale pro celý svět,“ je přesvědčen Zeman.

V rozhovoru se Zeman, který před útokem Ruska na celou Ukrajinu patřil k politikům veřejně vyjadřujícím pochopení pro kroky Putinova režimu, vrací i ke slovům, v nichž ruskou anexi ukrajinského Krymu označoval za již neměnnou záležitost. Nyní jasně odsuzuje protiprávní postup Kremlu.

„Když jsem Krym označil za „fait accompli“, řekl jsem to v určité chvíli a pro určité publikum. Nikdy jsem nezpochybňoval, že Rusko Krym obsadilo v rozporu s mezinárodním právem a že to bylo a je špatně,“ uvedl Zeman v rozhovoru pro Radio Svobodná Evropa.

To, že je Putin válečný zločinec, naznačil Zeman už před měsícem. „Není horší krok v zájmu ruského národa než zaútočit na Ukrajinu, a přesto se to stalo, protože politici někdy jednají iracionálně. Dokonce jsem řekl, že jednají jako šílenci a že šílence je zapotřebí izolovat,“ poznamenal tehdy.

Výrazně proruské postoje nejsou s to Zemanovi mnozí lidé odpustit. V březnu ho například osm bývalých politiků nebo signatářů Charty 77 vyzvalo k abdikaci.