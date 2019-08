Zeman podepsal zákony o řešení dětských dluhů a nových dálničních známkách

Lidé by se peněžitých závazků z dětství mohli zbavit podle novely za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení. Zvýhodněný režim se týká lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Poslanecká novela, kterou předložili představitelé všech devíti sněmovních frakcí v čele s Kateřinou Valachovou (ČSSD), navazuje na další ještě nepřijatou úpravu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na jejich zákonné zástupce. Vláda s oběma změnami souhlasila.

Návrhy reagují na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.

Mírnější režim oddlužení pro seniory a invalidy přinesla velká novela insolvenčního zákona, která je účinná od července. Zrušila vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Nyní jsou dvě varianty oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud.

Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Dlužníci musejí věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Celková nejnižší suma i s odměnou činí zhruba 2000 korun měsíčně.

Zeman podepsal i elektronické dálniční známky

Ministerstvo dopravy si od elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů korun za rok.

Platby, které budou vázány na registrační značku vozidla, zaznamená informační systém Státního fondu dopravní infrastruktury. Budou se kontrolovat prostřednictvím kamer, k prověrkám by mohly sloužit i nynější mýtné brány. Systém by mohl do budoucna umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky.

Poplatek už se nebude hradit za jeden kalendářní rok, ale na 365 po sobě jdoucích dní. Pokud někdo prodá svůj vůz, prodá s ním i zaplacený poplatek. Pokud ale dostane od úřadu novou registrační značku na svůj vůz, třeba kvůli její ztrátě, úřad tuto změnu zanese do systému a zaplacený poplatek se bude vztahovat i na novou značku.

Dotaci na zvláštní pomůcky získá víc postižených

Na státní dotaci na takzvané zvláštní pomůcky dosáhne širší okruh postižených lidí. Nárok na plnou dotaci na pořízení automobilu budou mít nově i postižení s vyššími příjmy než nyní. Příslušnou novelu zákona v úterý podepsal prezident Miloš Zeman. Novelu ve Sněmovně předložili poslanci z řad KDU-ČSL, ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Vznikla ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením.



Na příspěvek na zvláštní pomůcky budou mít podle schváleného znění novely nově nárok lidé s těžkým omezením pohyblivosti kvůli postižení cév v nohách a kvůli oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce. Žádat o dotaci budou moci i lidé s prokázaným těžkým poškozením plicních funkcí a pacienti s těžkým postižením kloubů nohou souvisejícím většinou s diabetickou neuropatií.

Příspěvek na automobil získají i postižení lidé bez rukou nebo s nefunkčníma rukama. Příspěvek na pořízení vozidla může činit až 200 tisíc korun. Jeho přiznanou výši nebudou nově tolik ovlivňovat příjmy žadatele. Příspěvek by se bude snižovat od příjmů nad 16násobek životního minima místo nynějšího osminásobku.