„Krok pana prezidenta ukazuje, že i přesto, že je lídrem opozice, stále není politikem, ale vojákem preferujícím soudy, a to přesto, že sám pohrdá Ústavou,“ zahájil Turek své vyjádření.
Na rozdíl od řady opozičních poslanců Turek doufá, že Ústavní soud ve věci nerozhodne se značnou rychlostí. „Zároveň s úsměvem doufám, že neuvidíme nejrychlejší reakci soudu v historii republiky a že soud se zachová nestranně, racionálně a standardně a nebude reflektovat dadaistické výklady práva prezidentské kanceláře,“ napsal Turek pro iDNES.cz.
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„Věřím, že výsledek nedomluvil pan prezident s předsedou soudu přímo na demonstraci Milionu chvilek,“ dodal.
Připomněl také jeho trvající spor o jeho jmenování ministrem. „My jsme nepodali žalobu na pana prezidenta ani při evidentním porušení Ústavy v souvislosti s mým nejmenováním ministrem. Myslím si, že pan prezident by se měl chovat jako chlap, a ne se soudit,“ zakončil Turek.
Prezident Pavel odmítl Turka jmenovat nejdříve ministrem zahraničí, poté i ministrem životního prostředí. Podle Pavlových slov opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident v minulosti také poukázal na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo výroky, které podle prezidenta zpochybňují rovnost žen i menšin.
V minulosti čelil Turek silné kritice politiků i veřejnosti, především kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, autorství části z nich však odmítl.
Kritika se dříve snesla také na jeho rychlou jízdu na dálnici, při které se sám vyfotografoval. Při oslavách 17. listopadu na pražské Národní třídě pak Turek jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.
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Vláda pak v lednu oznámila, že Turek bude působit jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Turek v reakci na své nejmenování následně oznámil, že na hlavu státu podá žalobu na ochranu osobnosti.
Vláda v pondělí oznámila, že s účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO nepočítá. Hrad už dříve avizoval, že se v takovém případě obrátí na Ústavní soud. Ten nyní prezident žádá, aby určil, kdo je oprávněn rozhodovat o účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance.