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Tragikomická zvláštnost i alibi pro váhavé, říká politolog k volební neúčasti Pavla

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  19:02

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Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Hlava státu odcestovala na soukromou cestu a vynechá tak volební hlasování v Černoučku. Od dob Tomáše Garrigua Masaryka přitom platila tradice, že prezidenti k urnám zvali a chodili. Jaké symbolické škody omluvená dovolená napáchá, hodnotí v rozhovoru pro iDNES.cz politolog Jan Kubáček.

Stalo se v novodobé historii České republiky, že by úřadující hlava státu vynechala volby kvůli soukromé cestě?
Pokud se nepletu, zažili jsme u Václava Klause, že párkrát dopředu oznámil, že volit nejde, myslím, že to bylo u evropských voleb. Ale pokud si dobře vybavuji, jeho kroky přišly až v době privátní, kdy už byl exprezidentem a řadovým občanem. V úřadu je to spíše abnormalita. V Česku máme hezkou tradici už od Tomáše Garrigua Masaryka, že prezidenti k volbám zvali, manifestačně k nim sami chodili a snažili se lidi motivovat. Z tohoto pohledu je to nešťastné. Samozřejmě, není to nic, z čeho by se hroutil svět, lidově řečeno nám to chleba nezlevní, ale jde o nedomyšlenou situaci a chybu v plánování.

Pro některé váhavé voliče to určitý demotivační impuls být může.

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