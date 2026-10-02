Stalo se v novodobé historii České republiky, že by úřadující hlava státu vynechala volby kvůli soukromé cestě?
Pokud se nepletu, zažili jsme u Václava Klause, že párkrát dopředu oznámil, že volit nejde, myslím, že to bylo u evropských voleb. Ale pokud si dobře vybavuji, jeho kroky přišly až v době privátní, kdy už byl exprezidentem a řadovým občanem. V úřadu je to spíše abnormalita. V Česku máme hezkou tradici už od Tomáše Garrigua Masaryka, že prezidenti k volbám zvali, manifestačně k nim sami chodili a snažili se lidi motivovat. Z tohoto pohledu je to nešťastné. Samozřejmě, není to nic, z čeho by se hroutil svět, lidově řečeno nám to chleba nezlevní, ale jde o nedomyšlenou situaci a chybu v plánování.
Pro některé váhavé voliče to určitý demotivační impuls být může.