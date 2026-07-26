K dalšímu vyostření již tak napjaté situace by mohlo dojít už v příštích týdnech, kdy má prezident dostat na stůl k podpisu znovuzavedení EET, o které vláda opírá budoucí zvýšení příjmů do státního rozpočtu. Byť je podle expertů Pavlovo veto v tomto případě nepravděpodobné, k dalšímu by mohlo reálně dojít už na podzim – při schválení mediální novely.
„Nejhorší by byl polský scénář, který naši sousedé nedávno reálně zažili. Byla by z toho obrovská mezinárodní ostuda a paralýza státu,“ líčí iDNES.cz politolog Jan Kubáček a spolu s ostatními jmenuje řadu věcí, které by v případě totální války Hradu s vládou byly v ohrožení.
V krajním scénáři by mohlo dojít i k ohrožení slavnostního předávání státních vyznamenání 28. října.