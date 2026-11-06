Plakáty prezidenta zobrazují na loňských závodech Rallye Dakar. Pavel se nachází s fotoaparátem v poušti a na sobě má mikinu a pracovní kalhoty s odepínacími nohavicemi značky CXS. Za značkou oblečení stojí česká firma Canis Safety, jedná se o největšího tuzemského prodejce pracovní a outdoorové módy.
Na zmíněných obrazech je rovněž oficiální logo závodů Dakar, QR kódy na Pavlovu mikinu CXS Malone a na kalhoty CXS Boise. Není to přitom poprvé, kdy Pavel kvůli svým aktivitám vystoupil v propagačních materiálech soukromých společností.
Některé reklamy pak komentovaly i tehdejší vládní krizi. „Zpruzení a uzení. Zeman vyžene vládu, i kdyby ji měl vykouřit,“ říkal jeden ze sloganů.