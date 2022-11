Zemanovo veto o novele státního rozpočtu zastavilo vyplácení dávek

Prezident Miloš Zeman na začátku listopadu rozhodl vetovat novelu o státním rozpočtu. „Důvodem mého veta je skutečnost, že příjmová stránka rozpočtu je nižší, než by mohla být,“ zdůvodnil Zeman, proč odmítl návrh. Poslanci vládní koalice však nakonec jeho veto přehlasovali a potvrdili tak novelu letošního státního rozpočtu se schodkem 375 miliard.

Jenže právě Zemanovo veto způsobilo zpomalení vyplácení sociálních dávek. „Tohle je síla,“ postěžovala si Eva Š., která k tomu přidala odpověď od ministerstva práce a sociálních věcí. „Ihned, jakmile vyjde novela zákona o státním rozpočtu pro rok 2022 ve Sbírce zákonů, začne úřad práce peníze vyplácet. Potřebné prostředky jsou zajištěny,“ stojí mimo jiné v odpovědi od ministerstva, kterou paní Eva obdržela.

Odpověď MPSV.

Ve skupinách, kde si lidé dávají tipy, kdy přijdou sociální dávky, se objevují desítky stížností. „Já nevím. Mně to přijde celé nějaké divné. Jak si můžou dovolit nemít na tohle peníze? Jak si mohou v této době dovolit nechat bez peněz tisíce lidí, co to potřebují?“ napsala pod odpovědí resortu paní Andrea.

Další příspěvek přidal i Martin M. „Podle nynějšího hovoru s paní z hmotky budou peníze odcházet až příští týden všem, vzhledem k vetování rozpočtu prý máme očekávat koncem týdne,“ napsal. Na vyplácení si postěžovala i Lenka B. „Tak dnes Plzeň opět nic. Ve středu mi úřednice řekla že už to mám schválené a připravené k vyplacení,“ napsala. Podobných příspěvků se však objevují desítky.

Redakce iDNES.cz oslovila ministerstvo práce a sociálních věcí i úřad práce. „Souvisí to s vetem prezidenta uplatněným vůči novele zákona o státním rozpočtu. Novela dnes (v pátek) vyšla ve sbírce zákonů, Úřad práce tak už má zajištěny prostředky na tyto účely. Termín pro výplatu dávek (zejména se jedná o dávky pomoci v hmotné nouzi) je vždy do konce kalendářního měsíce,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí MPSV Eva Davidová. Podle jejích slov platí, že se začne vyplácet na začátku příštího týdne, aby v průběhu týdne byly vyplaceny všechny dávky, na které klienti Úřadu práce čekají.

Stejnou odpověď redakce iDNES.cz obdržela i od úřadu práce.