STALO SE DNES: Pavel debatoval se studenty, akademik Vaněk rezignoval

Nově zvolený prezident Petr Pavel zakončil druhý den návštěvy Karlovarského kraje společně se svou ženou Evou na gymnáziu v Ostrově, kde debatoval se studenty o válce na Ukrajině, důchodové reformě i potenciální proměně svého mediálního týmu. „Návštěva kraje naplnila mé představy, odjíždím spokojený,“ uzavřel generál ve výslužbě první cestu do regionů od svého zvolení.

Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR Miroslav Vaněk po podezření z obtěžování studentek rezignoval, píše Deník N. K odstoupení ho vyzvala rada ústavu. Vaňkovu rezignaci nyní převezme předsedkyně Akademie věd ČR.

Po pádu z okna v Petrohradu zemřela šéfka finančního oddělení ruského Západního vojenského okruhu Marina Jankinová. Ve čtvrtek o tom informoval petrohradský portál Fontanka. Okolnosti její smrti vyšetřují úřady. Není ani zdaleka prvním zástupcem ruské správy, který jen od začátku války na Ukrajině zemřel tímto způsobem.

Bělorusko se zapojí do bojů na Ukrajině po boku Rusů zatím pouze v případě, že bude samo napadeno, řekl běloruský vůdce Alexandr Lukašenko. „Pokud se dopustí agrese proti Bělorusku, bude následovat tvrdá odpověď,“ dodal. „Pokud pocítíme hrozbu války, provedeme mobilizaci. Zatím žádná taková hrozba neexistuje,“ řekl Lukašenko.

Omezení mimořádné valorizace by mělo být jednorázové a týkat by se mělo jen chystaného červnového navýšení důchodů. Vyplývá to z návrhu důchodové novely a podkladů k ní, které na svém webu zveřejnila vláda. Na zvednutí důchodů se podle zprávy k zákonu vyčlenilo 15 miliard korun. Podle návrhu by se v červnu měl procentní díl důchodu zvednout o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun.