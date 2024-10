Prezident může přijít o jednu z pravomocí. Návrh dal končící ministr Šalomoun

Český prezident by mohl přijít o jednu ze svých výsadních pravomocí. Dosud platí, že prezident vybírá členy Bankovní rady včetně guvernéra České národní banky sám. Podle nynějšího návrhu končícího ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti) by měl mít větší roli při výběru Senát. Ten by musel prezidentův výběr nově schválit.