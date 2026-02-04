Prezident Pavel bojuje s temnou stránkou své osobnosti, útočí Macinka

„Nebojuje za řád a klid, nespíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti,“ kritizuje Macinka ve Sněmovně prezidenta Pavla.
„Neslavnou část své minulosti si projektuje do osoby Filipa Turka,“ tvrdí šéf Motoristů a ministr zahraničí.
Neuvěřitelným způsobem prezident Pavel bagatelizuje právní řád.
„Už nikdy nebude prezidentem všech, tento most byl definitivně spálen,“ řekl ve Sněmovně Macinka.
Premiér Andrej Babiš předtím po jednání s prezidentem Pavlem řekl, že otázka Filipa Turka ve vládě je definitivně uzavřená. „Je jasné, že ho pan prezident nikdy nejmenuje,“ řekl Babiš po zasedání Bezpečnostní rady státu, které se účastnil i prezident Petr Pavel.
Aktualizujeme.