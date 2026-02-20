Průzkum ukazuje, že Pavel má pro případnou obhajobu mandátu silnou výchozí pozici. Rozhodně pozitivně jej hodnotí 36 procent dotázaných, spíše pozitivně 18 procent. Naopak 30 procent respondentů jej vnímá rozhodně negativně a 14 procent spíše negativně. Zbytek nemá jasný názor.
Na otázku, zda by měl Pavel znovu kandidovat, odpovědělo 39 procent Čechů rozhodně ano a 13 procent spíše ano. Proti jeho opětovné kandidatuře je téměř 40 procent dotázaných. Pavel už dříve uvedl, že bude obhajovat mandát, pokud bude cítit dostatečnou podporu a zájem. Zároveň nesmí zradit zdraví jeho nebo někoho z rodiny.
„Voliči jsou v hodnocení prezidenta rozděleni podle příslušnosti k vládě, nebo opozici,“ uvedli autoři průzkumu. Přesto má prezident podle nich šanci oslovit až pětinu vládního tábora a jeho šance na znovuzvolení jsou velké. Prezidentovi vyprší mandát 9. března 2028, první kolo další volby se očekává v lednu téhož roku.
Na druhém místě mezi potenciálními kandidáty skončil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, kterého pozitivně hodnotí 43 procent oslovených. Babiš však již oznámil, že v příští prezidentské volbě kandidovat nebude.
„Prezident je samozřejmě velice důležitý. Tak pokud máte nějaké tipy, tak za dva roky se ozvěte. Někoho navrhnete a uvidíte, koho si lidi zase zvolí,“ řekl začátkem ledna Babiš. Současná vládní koalice by tak podle něj chtěla představit společného kandidáta. Zároveň zmínil, že by „Česku slušela prezidentka“.
Silnou pozici má státní zástupkyně Bradáčová
Další představitelé ANO za Babišem však v průzkumu zaostávají. Místopředsedu hnutí Karel Havlíček hodnotí kladně 39 procent respondentů, místopředsedkyni Alena Schillerová o pět procent méně.
Spekulace se objevily také kolem možné kandidatury podnikatelky Ivany Tykač. Tu však více než polovina veřejnosti nezná nebo na ni nemá názor. Pozitivně ji hodnotí 17 procent dotázaných, negativně pak 28 procent.
Poměrně silnou pozici má ale podle průzkumu také nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, kterou pozitivně vnímá 41 procent respondentů a negativně 34 procent. Sama se však případnou kandidaturou podle svých slov nyní nezabývá.
Nejvyšší podíl negativních hodnocení získal poslanec a zmocněnec pro green deal Filip Turek, kterého Pavel odmítl jmenovat do funkce ministra životního prostředí kvůli některým jeho postojům a výrokům.
Rozhodně negativně jej hodnotí 54 procent oslovených, dalších 18 procent spíše negativně. Rozhodně pozitivní hodnocení mu přisoudilo pouze sedm procent respondentů. Průzkum se uskutečnil v polovině února a zúčastnilo se ho 1001 lidí.