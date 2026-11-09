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Prezident přijal Hlaváče. Řešili armádní koncepci, Pavel ji kritizuje

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  11:47
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Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě náčelníka Generálního...

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Miroslava Hlaváče. (9. listopadu 2026) | foto: Pražský hrad/Zuzana Bönisch

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě náčelníka Generálního...
Tisková konference k představení Koncepce výstavby Armády České republiky do...
Tisková konference k představení Koncepce výstavby Armády České republiky do...
Český prezident Petr Pavel se účastní tiskové konference v hotelu Elizabeth v...
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Nová armádní koncepce a aktuální bezpečnostní situace byly hlavními tématy dnešního setkání náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče a prezidenta Petra Pavla na Hradě. Schůzka se konala ráno bez výstupu pro média.

Novou koncepci výstavby armády do roku 2040 schválila vláda minulý týden v pondělí za účasti prezidenta. Pavel následně uvedl, že dokument nepovažuje za realistický, protože podle něj ani ve výhledu do roku 2040 nezajistí plnění aliančních závazků a připravenost armády na konflikt vyšší intenzity. Upozornil také, že plánované financování obrany umožní do roku 2030 pouze omezený rozvoj vybraných vojenských schopností.

Za nedostatky podle něj nenese odpovědnost samotná armáda, která musí vycházet z prostředků přidělených politickou reprezentací.

Vláda schválila armádní koncepci. Nezajistí plnění spojeneckých závazků, řekl Pavel

Hlaváč před týdnem po jednání vlády uvedl, že koncepce stanovuje schopnosti, které chce armáda v následujících letech budovat. Mezi hlavní priority patří doplňování personálu, posílení protivzdušné a protidronové obrany či modernizace výzbroje. Náčelník generálního štábu zároveň upozornil, že odstranění nejzávažnějších nedostatků způsobených dlouhodobým podfinancováním armády potrvá tři až pět let.

Z koncepce vyplývá, že plánované výdaje na obranu v následujících letech zpomalí mimo jiné výstavbu střední mechanizované brigády, zavádění bezosádkových systémů a rozvoj protidronové obrany. Hlaváč minulý týden uvedl, že armáda chce vládě doporučit opatření, která by zpomalení výstavby střední brigády zabránila. Konkrétní podobu opatření tehdy neupřesnil.

Koncepce počítá s roboty i bojem ve vesmíru. Není to nákupní košík, říká Hlaváč

Koncepce výstavby armády do roku 2040 je strategický dokument, který stanovuje směřování rozvoje české armády v následujících letech, její hlavní priority, požadované schopnosti a plánované modernizační projekty. Zohledňuje přitom bezpečnostní situaci, závazky Česka vůči Severoatlantické alianci (NATO) i předpokládané finanční a personální možnosti armády.

2. listopadu 2026
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