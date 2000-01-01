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I přes momentálně napjaté vztahy mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem kvůli summitu NATO v Ankaře se oba politici v úterý setkali na pražském Vítkově. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč tam symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu.
Autor: ČTK
„Byly to čtyři roky vysokého tempa, velkých výzev a neustále zhoršující se bezpečnostní situace,“ shrnul Řehka své působení ve funkci. Svoji službu označil za závazek a privilegium. Poděkoval tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi a vládě Petra Fialy (ODS) i bývalé ministryni obrany Janě Černochové (ODS) za důvěru, kterou v něj vložili, když ho jmenovali do funkce.
Autor: ČTK
Nového šéfa armády čeká podle Pavla nelehké období, kdy bude mimo jiné třeba přizpůsobit se nové realitě v Severoatlantické alianci, která se bude muset vyrovnat s částečným ústupem Spojených států z Evropy.
Autor: ČTK
Jmenování a slavnostního předání velení armády se zúčastnil také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Ve svém projevu poděkoval Řehkovi za odvedenou práci v nelehké době, což bylo vzhledem k dnešní bezpečnostní situaci podle něj důležité. Zůna zároveň vzkázal novému šéfovi armády, že přebírá vedení v době velkých výzev a realizace koncepčních opatření, modernizačních projektů a posilování počtu stavů. „Úkolů, které nás společně čekají, je řada, ale věřím, že je zvládneme,“ řekl.
Autor: ČTK
Jednašedesátiletý Hlaváč, který má od roku 2020 hodnost generálporučíka, byl od léta 2023 Řehkovým prvním zástupcem. V armádě slouží od 80. let a během kariéry zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil. Za jednu ze svých priorit ve funkci už dříve označil dokončení výstavby těžké brigády.
Autor: ČTK
Na Vítkov dorazil také premiér Andrej Babiš, který si měl Hlaváče jako nového generálního náčelníka prosadit.
Autor: ČTK
Řehka by měl končit v armádě k 31. srpnu. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v květnu na sněmovním výboru pro obranu řekl, že termín jmenování Hlaváče tak vytváří prostor pro převzetí funkce.
Autor: ČTK
Prezident Petr Pavel funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky kdysi také vykonával. A to v letech 2012–2015.
Autor: ČTK
Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
Autor: ČTK
Na jmenování Hlaváče novým šéfem armády se dohodla vláda v květnu, jediný Zůna pro něj nehlasoval. Řekl tehdy, že si uměl představit jiného kandidáta.
Autor: ČTK
Hlaváč se funkce ujme oficiálně ujme od 1. července. Před slavnostním ceremoniálem ho na Hradě jmenoval prezident Petr Pavel.
Autor: Michal Růžička, MAFRA