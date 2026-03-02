Prezident do kroků vlády zasahovat může, ale jen omezeně, myslí si většina Čechů

  17:31
Češi se většinově shodují v tom, že prezident má být volen přímo a že do činnosti vlády zasahovat může, byť jen omezeným způsobem. Vyplývá to z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
Naprostá většina respondentů uvedla, že volba prezidenta by měla být v rukou všech občanů a pro zachování přímé volbu se tak vyslovilo 82 procent dotázaných. Zároveň 70 procent souhlasí s tím, že by prezident měl spíše řešit konkrétní problémy, než se věnovat obecným otázkám morálky a politické kultury.

Více než půlka Čechů je s Pavlem spokojena, nejvíc kvůli reprezentaci v cizině

Současně téměř tři pětiny, tedy 58 procent dotázaných Čechů zastává názor, že má prezident zasahovat do činnosti vlády. Má tak ale činit pouze v omezené míře. Názor, že by do politiky vedené vládou neměl zasahovat vůbec, uvedlo 31 procent respondentů. Tento názor zastávají především voliči starší čtyřiceti let, a také voliči SPD – celkově 66 procent. Osm procent dotázaných ale naopak uvedlo, že by prezidentovi předalo do rukou řízení celé vlády.

Souhlasíte s tím, že prezident může omezeně zasahovat do činnosti vlády?

Názory se liší i na pravomoc odmítnout jmenování navrženého ministra: 57 procent dotázaných si myslí, že by měl prezident vyhovět přání vlády a navržené ministry jmenovat. Naopak 28 procent lidí uvádí, že by měl vládní zástupce vybírat i na základě vlastního uvážení. Právo v ojedinělých případech navrženého ministra nejmenovat by hlavě státu připsalo 65 procent dotázaných Čechů.

Prezidentovi důvěřuje 58 procent lidí, Fialova vláda pohořela

Účastníci šetření se ve velké míře shodují na tom, že by se měl prezident angažovat v zahraniční politice v souladu s postojem vlády. Uvedlo to šedesát procent z nich. Dalších 25 procent je naopak pro zachování svébytnosti kroků, které hlava státu na poli zahraniční politiky činí.

Výzkum se zaměřil i na to, zda by člověk kandidující na prezidenta měl mít předchozí politické zkušenosti. Téměř polovina dotázaných souhlasí s tím, že na politických zkušenostech nezáleží. Uvedlo to 48 procent respondentů. Devět procent lidí jako ideální vnímá situaci, kdy kandidát nebude z politické branže a 37 procent uvedlo, že je vhodné, aby uchazeč nebyl členem žádné strany.

Průzkum CVVM se uskutečnil na konci ledna a začátkem února, zúčastnilo se ho 1725 lidí.

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Velká vlna útoků ve válce s Íránem teprve přijde, varoval Trump

Donald Trump (2. března 2026)

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident...

Změna plánu. Speciály letí do Ománu, do Egypta a Jordánska až v úterý

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Evakuace turistů z Blízkého východu se zkomplikovala. První dvě letadla do egyptského Šarm aš-Šajchu vyzvednout lidi, kteří se autobusy přepravili pozemní cestou z Izraele, tam ještě dnes...

2. března 2026  17:26

Nová aplikace ukazuje zábor ulic. Taky poradí, kam si v Praze zdarma dojít na WC

Mapa smluvně sjednaných záborů. (2. března 2026)

Která ulice je nepřístupná, protože jsou v ní právě stavaři nebo filmaři, a kde si chodec Prahou může zdarma odskočit na záchod? To vše si lze nově prohlédnout v mapové aplikaci Technické správy...

2. března 2026  17:13

Obezita je nemoc, zvyšuje i riziko rakoviny. Vyhledejte pomoc, radí lékaři

Otázka je složitá, ale asi rovněž platí, že jistější je se nadváze prostě...

Češi tloustnou. Třetina žen a polovina mužů má nadváhu. Každý pátý dospělý Čech je obézní, přibývá i dětí s tímto problémem. Odborníci varují, že pokud bude současný trend pokračovat, v roce 2030 už...

2. března 2026  17:09

ONLINE: Stovky izraelských letadel udeřily v Libanonu a Íránu, ten útoky vrací

Sledujeme online
Oblouk kouře stoupá po útoku v Teheránu v Íránu. (2. března 2026)

Stovky izraelských letadel v pondělí zaútočily na cíle v Libanonu a v Íránu současně. Jižní předměstí Bejrútu se stalo znovu terčem bombardování, přičemž izraelská armáda ohlásila zabití šéfa...

2. března 2026  12:43,  aktualizováno  17:06

Francie navyšuje počet jaderných hlavic. Musíme zpřísnit doktrínu, říká Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron na základně francouzských jaderných...

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní. O přesném množství hlavic Francie podle něj nebude informovat. Macron v projevu k francouzské...

2. března 2026  15:45,  aktualizováno  16:25

„Za smrt muže při rituálech nemůžeme.“ Šest členů kutnohorské sekty odmítá vinu

Šest bývalých členů takzvané kutnohorské sekty v pondělí u středočeského...

Šest bývalých členů takzvané kutnohorské sekty v pondělí u středočeského krajského soudu uvedlo, že se necítí být vinni z úmrtí muže při lesních rituálech u hradu Český Šternberk na Benešovsku. Čtyři...

2. března 2026  16:20

Instagram spustí varování pro rodiče. Dozví se o sebevražedných sklonech dětí

ilustrační snímek

Sociální síť Instagram zavede upozornění pro rodiče, jejichž děti opakovaně vyhledávají výrazy spojené se sebevraždou či sebepoškozováním. Nové opatření přichází v době, kdy Meta Platforms, tedy...

2. března 2026  16:09

Klíčový element úspěchu. Izrael při útoku nasadil rakety imitující ty íránské

Izraelská stíhačka F-15 nese raketu ze série Sparrow. (17. prosince 2020)

Izrael při útoku na Írán dosáhl významného úspěchu při ničení tamních cílů mimo jiné díky raketě, která původně vznikla při testování izraelské obrany jako imitace íránských střel. Střelu Black...

2. března 2026  16:01

V únoru jsme osvobodili větší území, než Rusové dobyli, tvrdí Syrskyj

Vojáci 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar ukrajinských ozbrojených sil...

Ukrajinské formace za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt, uvedl v pondělí hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. Během zimy také Rusko přišlo o více vojáků, než kolik...

2. března 2026  15:54

Policie odložila část kauzy s bitcoiny, týká se vrácení techniky Jiřikovskému

Kriminalisté zatýkají dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)

Policie odložila část prověřování v kauze související s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, a to v části týkající se okolností vrácení počítačové techniky obviněnému Tomáši Jiřikovskému...

2. března 2026  15:42

