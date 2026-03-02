Prezident do kroků vlády zasahovat může, ale jen omezeně, myslí si většina Čechů

Naprostá většina respondentů uvedla, že volba prezidenta by měla být v rukou všech občanů a pro zachování přímé volbu se tak vyslovilo 82 procent dotázaných. Zároveň 70 procent souhlasí s tím, že by prezident měl spíše řešit konkrétní problémy, než se věnovat obecným otázkám morálky a politické kultury.
Více než půlka Čechů je s Pavlem spokojena, nejvíc kvůli reprezentaci v cizině
Současně téměř tři pětiny, tedy 58 procent dotázaných Čechů zastává názor, že má prezident zasahovat do činnosti vlády. Má tak ale činit pouze v omezené míře. Názor, že by do politiky vedené vládou neměl zasahovat vůbec, uvedlo 31 procent respondentů. Tento názor zastávají především voliči starší čtyřiceti let, a také voliči SPD – celkově 66 procent. Osm procent dotázaných ale naopak uvedlo, že by prezidentovi předalo do rukou řízení celé vlády.
Názory se liší i na pravomoc odmítnout jmenování navrženého ministra: 57 procent dotázaných si myslí, že by měl prezident vyhovět přání vlády a navržené ministry jmenovat. Naopak 28 procent lidí uvádí, že by měl vládní zástupce vybírat i na základě vlastního uvážení. Právo v ojedinělých případech navrženého ministra nejmenovat by hlavě státu připsalo 65 procent dotázaných Čechů.
Prezidentovi důvěřuje 58 procent lidí, Fialova vláda pohořela
Účastníci šetření se ve velké míře shodují na tom, že by se měl prezident angažovat v zahraniční politice v souladu s postojem vlády. Uvedlo to šedesát procent z nich. Dalších 25 procent je naopak pro zachování svébytnosti kroků, které hlava státu na poli zahraniční politiky činí.
Výzkum se zaměřil i na to, zda by člověk kandidující na prezidenta měl mít předchozí politické zkušenosti. Téměř polovina dotázaných souhlasí s tím, že na politických zkušenostech nezáleží. Uvedlo to 48 procent respondentů. Devět procent lidí jako ideální vnímá situaci, kdy kandidát nebude z politické branže a 37 procent uvedlo, že je vhodné, aby uchazeč nebyl členem žádné strany.
Průzkum CVVM se uskutečnil na konci ledna a začátkem února, zúčastnilo se ho 1725 lidí.