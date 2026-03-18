Změny zákona o zahraniční službě jsou součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vládní tábor nahradit nynější služební zákon.
„Návrh je pro mě úplně nepřijatelným pokračováním boje SPD proti prezidentovi republiky. Vybrali si k tomu zákon o státních zaměstnancích, což mně připadá malicherné a dětinské,“ řekl Haas.
|
S tím, že prezident pověřuje a odvolává vedle vedoucích zastupitelských úřadů, tedy velvyslanců, také vedoucí stálých misí, podle něho nikdo neměl nikdy žádný problém.
Vondráček ale argumentuje zejména některými zahraničními úpravami. „Je to principiální otázka. Jsme parlamentní, nikoli prezidentská republika,“ řekl. Nezastírá však, jak podotkl, že za pozměňovacím návrhem stojí i to, že si Pavel podle něho vykládá své pravomoci navzdory původním slibům široce. „Při příležitosti, kdy řešíme obecně služební zákon a věci, které s tím souvisí, chtěli jsme poupravit, zpřesnit tady ty jeho kompetence,“ dodal Vondráček.
|
Vedoucí stálých misí by v případě přijetí návrhu pověřoval a odvolával podle zdůvodnění ministr zahraničí. Ministr jim už nyní vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident.