SPD chce prezidentovi sebrat jednu z pravomocí. Dětinské, reaguje opozice

Autor: ,
  16:29
Prezident republiky možná přijde o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úpravu zákona o zahraniční službě ve středu doporučil schválit hlasy vládního tábora sněmovní ústavně-právní výbor podle návrhu předsedy Svobodných Libora Vondráčka z klubu SPD. Pozměňovací návrh kritizoval místopředseda opoziční ODS Karel Haas, podle kterého si SPD vyřizuje účty s nynější hlavou státu Petrem Pavlem.
Prezident Petr Pavel navštívil české vojáky na základně v Lotyšsku. (11. března 2026) | foto: Reuters

Poslanec Libor Vondráček zvolený za SPD před jednáním mandátového a imunitního...
Český prezidentský pár dorazil do Rigy, přijme je lotyšský prezident Edgars...
Tisková konference klubu ODS. Na snímku Karel Haas. (5. března 2026)
12 fotografií

Změny zákona o zahraniční službě jsou součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vládní tábor nahradit nynější služební zákon.

„Návrh je pro mě úplně nepřijatelným pokračováním boje SPD proti prezidentovi republiky. Vybrali si k tomu zákon o státních zaměstnancích, což mně připadá malicherné a dětinské,“ řekl Haas.

S tím, že prezident pověřuje a odvolává vedle vedoucích zastupitelských úřadů, tedy velvyslanců, také vedoucí stálých misí, podle něho nikdo neměl nikdy žádný problém.

Vondráček ale argumentuje zejména některými zahraničními úpravami. „Je to principiální otázka. Jsme parlamentní, nikoli prezidentská republika,“ řekl. Nezastírá však, jak podotkl, že za pozměňovacím návrhem stojí i to, že si Pavel podle něho vykládá své pravomoci navzdory původním slibům široce. „Při příležitosti, kdy řešíme obecně služební zákon a věci, které s tím souvisí, chtěli jsme poupravit, zpřesnit tady ty jeho kompetence,“ dodal Vondráček.

Vedoucí stálých misí by v případě přijetí návrhu pověřoval a odvolával podle zdůvodnění ministr zahraničí. Ministr jim už nyní vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.