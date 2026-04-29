Návrh, aby se výbor postavil k vlastní úpravě zákona o zahraniční službě kladně, nikdo nepředložil.
Změny zákona o zahraniční službě jsou součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vládní tábor nahradit nynější služební zákon. Sněmovna by mohla o podobě předloh hlasovat nejdřív v květnu.
S úpravou omezující prezidentovy pravomoci přišel Libor Vondráček (SPD/Svobodní). Právní výbor ji v polovině března podpořil, ve středu k ní stanovisko nepřijal.
Vedoucí stálých misí by v případě přijetí návrhu pověřoval a odvolával podle zdůvodnění pozměňovacího návrhu ministr zahraničí. Ministr jim už nyní vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident.
Vondráčkova úprava vyvolala opoziční kritiku, podle níž jde o vyřizování si účtů s hlavou státu. Prezident Petr Pavel v březnu uvedl, že ke změně nynější praxe v pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí nevidí důvod.
Vondráček argumentoval zejména některými zahraničními úpravami a zdůrazňoval, že Česko je parlamentní, nikoli prezidentská republika. Nezastíral ale, že za pozměňovacím návrhem stojí i to, že si Pavel podle Vondráčka vykládá své pravomoci navzdory původním slibům široce.
18. března 2026