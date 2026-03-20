Prezident podepsal rozpočet se schodkem 310 miliard. Příští můžu vetovat, varoval

Autor: ,
  9:46aktualizováno  9:48
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Fotogalerie1

Český prezident Petr Pavel během tiskové konference v Rize. (10. března 2026) | foto: Reuters

Prezident už dříve řekl, že rozpočet nevetuje. Hrad po úterní schůzce prezidenta s premiérem Andrejem Babišem (ANO) informoval, že ho podepíše právě tento pátek.

Prezident Pavel pohrozil premiéru Babišovi, že bude vetovat příští rozpočet

Prezident v minulosti kritizoval podle něj nízké letošní výdaje na obranu, zatímco ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je ve Sněmovně naopak hájila. Hrad přesto uvedl, že pokud výdaje na obranu v příštím rozpočtu nebudou odpovídat závazkům Česka, nevyhnou se obě strany debatě o odmítnutí rozpočtu.

