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Způsobilý bez výjimek. Pavel ukázal lékařskou zprávu, lékař mu doporučil dietu

Autor:
  12:43
Prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
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Prezident Petr Pavel i letos zveřejnil zprávu o svém celkovém zdravotním stavu. „Také letos jsem absolvoval preventivní zdravotní prohlídku. Plním svůj slib. Považuji to za odpovědnost vůči občanům a funkci, kterou zastávám,“ napsal ke zprávě prezident.

Pavel absolvoval vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, konkrétně 2. července, jak uvedl ve zprávě lékař Miroslav Zavoral.

„Na žádost pacienta jsem provedl celkové zhodnocení jeho zdravotního stavu. Kromě podrobného fyzikálního vyšetření a laboratorních krevních testů byla provedena další preventivní specializovaná vyšetření na interní klinice,“ napsal Zavoral.

Uvedl, že Pavel podstoupil vyšetření srdce, břicha či EKG. „Celkové preventivní vyšetření neprokázalo u pacienta žádné zdravotní potíže,“ stojí ve zprávě. Zdravotní stav prezidenta je dobrý a odpovídá věku.

„Vzhledem k vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi doporučuji dodržovat dietní a režimová opatření a pokračovat v dosavadní farmakoterapii,“ stojí dále v závěrech.

Komplexní vyšetření podle lékaře prokázalo, že prezident je ze zdravotního hlediska plně způsobilý k vykonávání všech náležitých povinností bez jakýchkoliv výjimek.

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