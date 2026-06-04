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Nečekaný zachránce. Paraglidista narazil do skály, na pomoc přispěchal prezident

Autor:
  12:05
Jedno špatné rozhodnutí, prudký pád a náraz do skály. Takové neštěstí zažil paraglidista, který si z nepříjemného incidentu odnesl četná poranění. Krátce po jeho pádu místem projížděl prezident Petr Pavel se svým týmem, který se vracel ze cvičení horských záchranářů. Paraglidistovi asistoval do příletu lékařského vrtulníku.

„Když se to s...re, tak pořádně. Zlomená klíční kost, pět žeber...“ popsal paraglidista ve svém příspěvku na Instagramu, kde zveřejnil záběry nešťastného pádu.

Nemohl tušit, že v té době horskými silnicemi zrovna projížděla prezidentská kolona, která se vracela ze cvičení horských záchranářů. Prezident se svým týmem neváhali a přispěchali paraglidistovi na pomoc.

Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

„Asistence lékaře týmu prezidenta. Prezident s ochrankou mi hledali čočku z brýlí a balili výbavu,“ popsal muž nevšední situaci. Prezident se svým týmem setrval s mužem do příletu vrtulníku, který ho následně transportoval do šumperské nemocnice. Nyní se muž léčí v Teplicích.

Prezident v komentářích zanechal paraglidistovi přání. „Jsem rád, že jste dopadl relativně v pořádku. Přeji brzké uzdravení,“ vzkázal.

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