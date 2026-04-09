Pavel vyrazí na diplomatickou cestu. S manželkou navštíví Jižní Ameriku

  13:52
Prezident Petr Pavel navštíví příští týden spolu s manželkou Evou Argentinu a Chile. V obou zemích se sejde se svými protějšky. Na webu to ve čtvrtek uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře. Cílem cesty je podle Hradu posílení vzájemných vztahů, a to zejména v bezpečnosti, obraně, obchodu a vědě.
ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Do Argentiny přicestuje český prezidentský pár v pondělí. Pavel se tam setká s argentinským prezidentem Javierem Mileiem či předsedou dolní komory argentinského parlamentu Martínem Menemem.

Milei byl na návštěvě Prahy v červnu 2024, s Pavlem se tehdy shodli mimo jiné na podpoře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v boji proti ruské agresi.

Český prezident v Argentině rovněž zahájí argentinsko-české podnikatelské fórum či vystoupí s přednáškou v Argentinské radě pro mezinárodní vztahy. V Buenos Aires dále navštíví i Muzeum holokaustu a Český dům, kde se setká s českými krajany.

Na summit NATO pojedu, píše prezident Babišovi. Umanutost, reaguje Macinka

Ve středu se Pavel s manželkou přesunou do Chile, kde je o den později v prezidentském paláci přijme prezident José Antonio Kast. Chilskou hlavou státu byl Kast zvolen loni v prosinci a úřadu se ujal v březnu, půjde tak o jednu z prvních zahraničních návštěv po jeho nástupu do funkce.

Pavel v Santiagu de Chile zavítá do Muzea paměti a lidských práv, zahájí rovněž podnikatelské fórum a bude mít přednášku na Chilské univerzitě. V pátek se prezidentský pár přesune na sever země do Antofagasty, odkud následně zavítá na observatoř Paranal a na horu Cerro Amazones, kde se aktuálně staví největší teleskop na světě.

„Lídr opozice nikdy.“ Prezident nepojede ani na summit OSN, prohlásil Macinka

Observatoř Paranal je pozorovacím střediskem Evropské jižní observatoře (ESO), jejímž členem je Česko od roku 2007. Podle Hradu se tam nachází zatím nejvýkonnější systém dalekohledů svého druhu na světě.

Tato zařízení využívají čeští astronomové pro vlastní i mezinárodní výzkum a podílejí se také na jejich technickém rozvoji.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Do Česka přiletěl italský prezident Mattarella, na letišti ho vítal Macinka

Italský prezident Sergio Mattarella (30. prosince 2021)

Na oficiální návštěvu Česka přiletěl o Prahy italský prezident Sergio Mattarella. Na letišti ho přivítal ministr zahraničí za Motoristy sobě Petr Macinka. Mattarella bude jednat s českým prezidentem...

9. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  14:14

Velikonoční prázdniny 2027

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

9. dubna 2026  14:12

Online reklama v Česku dál sílí, loni investice přesáhly rekordních 70 miliard

ilustrační snímek

Zadavatelé v roce 2025 investovali do internetové reklamy rekordních 70,7 miliardy korun v kombinaci ceníkových a čistých cen. Jde o historicky nejvyšší částku, která znamená meziroční nárůst o 10,6...

9. dubna 2026  14:10

Britové a Norové odehnali v Atlantiku ruské ponorky, ohrožovaly kabely

Britské komando spolupracuje s německou ponorkovou službou během cvičení Cold...

Velká Británie společně s Norskem provedla v severním Atlantiku vojenskou operaci na odstrašení ruských ponorek, které ohrožovaly podvodní kabely a produktovody. Oznámil to ve čtvrtek britský ministr...

9. dubna 2026  14:02

RECENZE: Stejný hrdina ve stejné situaci. Po filmu Nepela přichází film Šampión

60 % Premium
Z filmu Šampión

Sportovní komentátor by nejspíše ohlásil, že derby dopadlo nerozhodně. Jak Nepela, který loni v českých kinech našel dvanáct tisíc diváků, tak Šampión, jenž do nich právě vstupuje, totiž líčí...

9. dubna 2026

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace MOL, Orlen a Shell

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

9. dubna 2026  9:22,  aktualizováno 

Pavel vyrazí na diplomatickou cestu. S manželkou navštíví Jižní Ameriku

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal končícího polského prezidenta...

Prezident Petr Pavel navštíví příští týden spolu s manželkou Evou Argentinu a Chile. V obou zemích se sejde se svými protějšky. Na webu to ve čtvrtek uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře....

9. dubna 2026  13:52

Doteď 2035, nově 2065. Havlíček ohlásil delší životnost Dukovan, stát získal čas

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky představil...

9. dubna 2026  13:46

Orbán musí vyhrát, pomáhá nám, říkají Maďaři žijící v rumunském Sedmihradsku

Žena s maďarskými kořeny odevzdává svůj hlas v maďarských parlamentních volbách...

Terésia Hadháziová z rumunského města Odorheiu Secuiesc, kde většinu obyvatel tvoří etničtí Maďaři, chce, aby její hlas ve volbách pomohl národněkonzervativnímu premiérovi Viktoru Orbánovi k další...

9. dubna 2026  13:41

Bude to drahé, ale nemůžeme přivírat oči, řekl soudce k policejním únikům

Expolicista Michal Ratajský u soudu v kauze Vork týkající se úniku informací z...

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných a mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na...

9. dubna 2026  12:19,  aktualizováno  13:31

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Rusko poslalo k tankerům v průlivu La Manche fregatu, chce se bránit „pirátství“

Pohled na ruskou fregatu Admirál Grigorovič při oslavách Dne ruského...

Rusko má právo se bránit před pirátstvím, prohlásil mluvčí Kremlu poté, co fregata ruského vojenského námořnictva provázela podle britského tisku dva tankery, na které Londýn uvalil sankce, při...

9. dubna 2026  13:27

NATO není soudce. O účasti na summitu si musí rozhodnout Česko, říká Landovský

Premium
Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, bývalý velvyslanec ČR při NATO.

O tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře, si musí rozhodnout sama Česká republika, řekl pro iDNES.cz bývalý velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský. Aliance se podle něj nebude vměšovat...

9. dubna 2026  13:26

