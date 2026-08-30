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S Macinkou se nepotřebuji usmiřovat, jeho vyjádření beru jako folklor, řekl Pavel

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  11:51aktualizováno  11:59
Prezident Petr Pavel v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS řekl, že nevidí důvod k usmiřování s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Prezident podle svých slov k Macinkovi nechová žádný negativní nebo nepřátelský vztah. „Beru některá jeho vyjádření spíše jako takový folklor, protože on prostě takový je,“ řekl prezident.

Pavel současně řekl, že Macinka občas rád provokuje. „Neberu to ale nijak fatálně, že by to bylo překážkou naší komunikace. Zdůrazňoval jsem mnohokrát a zdůraznil jsem to znovu před premiérem, že jsem připraven ke koordinačním jednáním nejenom s ním, ale i s ministrem zahraničí,“ podotkl prezident.

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026)
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po konci summitu NATO v Ankaře. (8. července 2026)
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Zároveň uvedl, že považuje za důležité, aby u jednáních o koordinaci o zahraniční politice Macinka byl. „Je hlavním garantem za vládu pro zahraniční politiku. Věcí, které bychom měli domlouvat, je celá řada,“ poznamenal Pavel.

Podle jeho slov například s Macinkou je nutná součinnost při zahraničních návštěvách, prosazování zájmů České republiky či hledání nových velvyslanců. „Stejně tak se musíme domlouvat i o tom, jaké návštěvy a s jakým cílem budou jezdit do České republiky,“ doplnil Pavel.

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Pavel také poznamenal, že rozsah a způsob komunikace mezi Hradem a ministerstvem zahraničí, není taková, jaká byla s předchozí vládou. Podle prezidenta je to však přirozená věc.

„Zpráv dnes dostáváme o něco méně, občas si o ně musíme říct, abychom je dostali. Jsem ale přesvědčen o tom, že i ministr Macinka si uvědomí, pokud si toho není vědom už teď, že i pro něj bude lepší, když komunikace s Hradem bude probíhat standardně,“ doplnil prezident.

Podle něj bude jinak Macinka muset řešit různé problémy, ke kterým bude docházet kvůli dvojkolejnosti zahraniční politiky. „Považuji ji za velice škodlivou a věřím tomu, že ani on nechce řešit problémy, ale spíš budovat úspěchy,“ řekl dále Pavel.

Na konfliktu se nedá stavět politika

Podle Pavla ministerstvo zahraničí může stanovit nějaké priority, ale pokud nebude probíhat v průběhu roku koordinace, tak prezident, který je aktérem zahraniční politiky, se může občas odchýlit.

„Já se nechci odchylovat, nechci mít hradní zahraniční politiku. Proto říkám – pojďme si vždycky sednout, zkoordinovat se. Zdůrazňoval jsem to i před summitem v Ankaře, že jsem vždycky respektoval mandát vlády a budu ho respektovat i při dalších jednáních. Nemohu ale přistoupit na to, že by měl být prezident z výkonu zahraniční politiky vyloučen,“ sdělila dále hlava státu.

Pavel si myslí, že Macinka pragmaticky pochopí, že na konfliktu se nedá stavět politika. „Možná krátkodobě před volbami, možná chvíli po volbách, ale dlouhodobě ne,“ popsal. Podle svých slov se i nadále bude snažit komunikovat s každým ministrem, a to i s ministrem zahraničí.

Přehlasování veta nebere prezident fatálně. Neznamená to rozkol s vládou, řekl

Řeč také přišla na to, zda prezident nelituje například zveřejnění SMS zpráv mezi Macinkou a Petrem Kolářem či nejmenování Filipa Turka.

„V principu většinou nelituju, co jsem udělal, protože to už se stejně nedá vzít zpátky. Ale kroky, které jsem udělal, tak i přesto, že s sebou nesly určité riziko, možná způsobily i některé těžkosti, tak je považuji principiálně za správné,“ uvedl Pavel.

Podle svých slov, kdyby měl možnost, tak by své kroky neudělal jinak.„Myslím, že vývoj mi dává za pravdu, že to byl správný krok,“ dodal Pavel.

O samotné žalobě soud zatím nerozhodl

Prezident dále také řekl, že nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO.

Podle svých slov chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a prezidenta. Vláda tehdy s účastí prezidenta nepočítala, po předběžném opatření Ústavního soudu ho ale musela do delegace zařadit a prezident se tak červencového summitu mohl zúčastnit. O samotné žalobě soud zatím nerozhodl.

Ke stažení žaloby vyzval podle serveru Novinky.cz prezidenta Macinka. Prezident však pro CNN Prima NEWS řekl, že Macinkova slova nepovažuje za pozici vlády.

Ústavní soud uložil vládě, aby součástí delegace na summit NATO byl i prezident

„Protože tak, jak jsem se dočetl, tak stanovisko vlády je takové, že chtějí, aby kompetenční žaloba byla projednána Ústavním soudem,“ řekl.

Kompetenční žaloba nebyla podle něj nástroj, jak poškodit vládu, ale byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a najít společnou cestu. „Předpokládám, že stanovisko vlády je takové, že chce, aby se kompetence vyjasnily,“ konstatoval.

„Není důvod to stahovat. Já opravdu chci také počkat na to, jak budou ty kompetence vyjasněny,“ dodal prezident.

24. června 2026
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