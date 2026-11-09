„Zima se blíží, ale my z ní zatím obavy mít nemusíme,“ sdělil prezident na úvod videa, které zveřejnil na síti X. „Ne všichni ale mají takové štěstí,“ dodal.
Upozornil na důležitost pomoci lidem v tíživých životních situacích nebo těm, kteří na Ukrajině denně čelí ruským útokům. „Tisíce dětí, seniorů, žen i mužů se budou letos spoléhat na svíčky a teplé deky,“ sdělil.
„Buďme prosím solidární a pomozme všem, kteří naši pomoc potřebují přečkat zimu ve snesitelných a důstojnějších podmínkám,“ vyzval prezident. I malý příspěvek podle něj může znamenat velkou pomoc.
Petr Pavel podporuje celou řadu dobročinných výzev, sbírek a veřejně prospěšných organizací. Mimo jiné poskytuje záštitu charitativní akci Sbírka potravin, jejíž podzimní kolo se uskuteční již 14. listopadu.