Pavel vyzve vládu i opozici, ať jednají efektivněji. Dojde i na smlouvu s USA

„Jestli to jde takto říci, tak to bude výzva oběma stranám, aby jejich jednání bylo efektivnější ve prospěch hledání řešení problémů našich občanů,“ řekla mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.

Jednání Sněmovny na jednu stranu velmi často svírají obstrukce. Opoziční ANO a SPD snaží zabránit, či alespoň pozdržet přijetí záměrů pětikoalice. Na druhou stranu vládní většina opozici „válcuje“ a neprojde jí téměř žádný návrh.

Už na začátku června si prezident Pavel pozval na Hrad premiéra a šéfa ODS Petra Fialu a lídra opozičního ANO Andreje Babiše k diskusi o zahraniční politice. „Nepoprali jsme se, schůzka byla užitečná,“ řekl po setkání, jehož se účastnil i jeho soupeř v prezidentské volbě Babiš.

„Když napíšete, že by se tam mohlo objevit téma DCA, tak nebudete daleko od pravdy,“ uvedl pro iDNES.cz k cestě prezidenta Pavla za poslanci zdroj blízký hlavě státu, který si nepřál být jmenován.

Šéf ANO Andrej Babiš ani na Hradě, ani o dva dny později v televizní debatě neřekl, jak jeho hnutí přistoupí k česko-americké obranné smlouvě DCA, kterou podepsala schválila zatím vláda.

„Budeme to diskutovat v rámci klubu, jsou na to různé názory,“ řekl pouze obecně na Hradě Babiš. „Lidé se nás ptají, jestli tu budou američtí vojáci. Chceme vysvětlit detaily, chceme lidem vysvětlit, že pro nás nehrozí nebezpečí,“ řekl v debatě na CNN Prima News šéf ANO. Fiala opáčil, že smlouva vyjmenovává místa, kde by případně američtí vojáci mohli pobývat a že je veřejně přístupná.

U Sněmovny bude happening za manželství pro všechny. Zastaví se u něj prezident?

Před Sněmovnou bude v úterý happening sdružení Jsme fér, které bude na poslance apelovat, aby dokončili jednání o změně občanského zákoníku, podle níž by mohli manželství uzavírat páry stejného pohlaví.

„My doufáme, že se pan prezident Pavel zastaví na našem happeningu a že se bod zítra na plénu opět otevře,“ uvedl pro iDNES.cz Filip Milde ze sdružení Jsme fér.

„O tom nemám žádné informace,“ odvětila mluvčí Hradu Markéta Řeháková na dotaz, zda se prezident Pavel u zastánců zrovnoprávnění LGBTQ+ komunity zastaví.